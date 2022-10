Un recul pour Québec solidaire en Côte-du-Sud

« Je suis un peu déçu, car j’aurais aimé qu’on augmente nos appuis ici en Côte-du-Sud. D’un autre côté, je suis quand même content, car on a fait une bonne campagne axée sur le milieu, avec de la présence sur le terrain et dans diverses activités, davantage qu’à la dernière élection. On peut dire mission accomplie », s’est-il exclamé.