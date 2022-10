Frédéric Poulin incapable de freiner la CAQ

Malgré une campagne « terrain » fortement axée sur les enjeux de Côte-du-Sud, le candidat conservateur Frédéric Poulin n’a pas fait le poids face à la CAQ. L’homme de L’Isle-aux-Grues a mordu la poussière devant son plus proche rival Mathieu Rivest, confirmé candidat caquiste la veille du déclenchement des élections, après le désistement de la députée Marie-Eve Proulx.

« Je pense que les gens ont choisi la sécurité. Le Parti conservateur du Québec, c’est un nouveau parti. Malgré le fait qu’on ait identifié des enjeux locaux majeurs, je crois que les gens étaient insécurisés avec ce changement-là. La démocratie a parlé et ils n’étaient pas prêts pour l’instant », a-t-il déclaré.

Frédéric Poulin a entamé sa campagne avec un ton « modéré » et relativement rassembleur, faisant ressortir les faiblesses de la Coalition Avenir Québec en Côte-du-Sud par le biais notamment de l’ancienne députée Marie-Eve Proulx, dont les actions ou prises de position sur certains dossiers comme les horaires de faction des paramédics à Saint-Jean-Port-Joli, le Complexe culturel et sportif à Montmagny et le Pavillon de médecine vétérinaire à La Pocatière ont été grandement décriées.