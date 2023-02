Un resto-bar l’isletois veut insuffler vie à la musique folklorique

En plein dans les terres de L’Islet, à Saint-Cyrille-de-Lessard, un établissement ayant été le site d’un magasin général pendant une centaine d’années se transformerait à présent en un lieu culte pour les municipalités environnantes. Depuis l’été 2022, Yves Beaudoin et Mylène Dufault travaillent à faire grandir leur projet, La Bastringue, un resto-bar thématique qui s’inspire de la danse folklorique du même nom.

« La musique traditionnelle au Québec n’avait pas d’enceinte propre à elle pour faire des spectacles », soutient Yves Beaudoin en parlant du concept de son entreprise. Celui-ci dit avoir un « amour inconditionnel » pour La Bolduc, une autrice-compositrice-interprète qui a marqué les foyers québécois avec sa musique folklorique dans les années 1920.

Le resto-bar viendrait aussi répondre à une autre offre plutôt rare dans les environs, soit un besoin d’espace de rassemblement et de socialisation. « Si on fait une topographie des restaurants et des places pour prendre un verre, de Saint-Jean-Port-Joli à Montmagny, il n’y a pas grand-chose de notre côté. Mais, on organise beaucoup d’événements, ce qui fait en sorte que les gens de l’extérieur se déplacent », explique M. Beaudoin, qui dit rejoindre suffisamment de clientèle, malgré son éloignement des centres. « D’une pierre, deux coups », en même temps que de remplir sa salle pour des concerts, La Bastringue apprend à se faire connaître. Le restaurateur a bon espoir que le bouche-à-oreille effectue son travail.

Un concept macéré

En hiver 2020, le restaurateur élaborait le concept de son idée dans un « cahier Canada ». À l’intérieur, les lignes sont noircies d’idées notées au stylo bleu. Dès la première page, au-dessus d’une liste dense d’artistes et de groupes musicaux québécois correspondant au thème du resto-bar, le nom du projet, La Bastringue, est déjà choisi. Toutefois, comme plusieurs concepts élaborés par Yves Beaudoin, ce cahier a été mis de côté; du moins, jusqu’à ce que la bonne occasion se présente.

Avec sa conjointe, Mylène Dufault, M. Beaudoin s’est installé à Saint-Cyrille-de-Lessard après y avoir trouvé une maison comportant un de leurs critères les plus importants : « une vue magnifique ». Cependant, les rénovations nécessaires à cette demeure ont poussé le duo à se loger ailleurs en attendant que les travaux soient suffisamment avancés pour y vivre. Ainsi, ils ont été amenés à visiter une maison annexée à un local de restauration. En mettant pied dans ce dernier, « c’était instantané. En même temps, on s’est regardés, et on s’est dit : “La Bastringue”, se rappelle le propriétaire. C’était la place pour démarrer le projet. »

Restaurateur aguerri

Le resto-bar de musique traditionnelle était nouveau pour Yves Beaudoin, mais celui-ci n’est pas étranger au monde de la restauration. En fait, le fanatique de musique folklorique est également une des figures les plus notables de l’univers d’un des plats les plus traditionnels du Québec : il est l’idéateur et le promoteur de la Journée mondiale de la Poutine.

Cependant, pour La Bastringue, la priorité de l’expert en poutine est d’offrir un menu riche et satisfaisant à sa clientèle. Étant donné une cuisine de petite taille, proportionnellement à la capacité de la salle, cet aspect du resto-bar pose un défi logistique. Pour Yves Beaudoin, la clef est d’y aller tranquillement. « Par expérience, un restaurant, c’est comme un enfant. Il doit naître, grandir, marcher à quatre pattes, se lever, marcher [à deux pattes], puis à un moment donné, courir. Il ne faut pas sauter d’étape. » Présentement, le projet de La Bastringue serait à l’étape de « marcher à quatre pattes, » observe le restaurateur.

Le prochain événement de musique folklorique aura lieu le 4 mars. La Bastringue recevra un groupe hommage à La Bottine Souriante, La Chick-À-Dée. Normalement, les événements sont gratuits, mais celui-ci sera payant. Rendez-vous au www.labastringuerestobar.com pour vous procurer des billets.