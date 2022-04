Un retour en force pour le Tournoi des 8

À la suite de deux années difficiles pour la pratique des sports, c’est avec enthousiasme que la population a répondu présente lors du Tournoi des 8 qui s’est déroulé à l’aréna de Saint-Pamphile les 8 et 9 avril derniers. Toujours très populaire, ce tournoi était ouvert à trois classes cette année : Femmes, C — et C+.

Dès le vendredi soir, c’est une foule de plusieurs centaines de personnes qui a accueilli les joueurs sur la glace. Tout au long de la fin de semaine, une vingtaine d’équipes se sont disputé la victoire.

Félicitations aux gagnants de l’équipe Blizzard, du côté des femmes, l’équipe de Jonathan Dubé dans la classe C — et l’équipe de Transport René Bélanger chez les C+.

Source : Ville de Saint-Pamphile