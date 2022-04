Des gymnastes de retour de Rimouski

Le dimanche 27 mars dernier, 12 gymnastes des catégories JO4 et JO6 du circuit provincial du club de gymnastique Gymagine de La Pocatière, ont participé à leur première compétition de la saison 2021-2022 à Rimouski. Elles ont remporté un total de 22 médailles et six rubans.

Toutes les gymnastes ont bien performé et atteint différents défis personnels, mais notons particulièrement les performances de quatre d’entre elles qui se sont taillé une place dans les trois premières positions au cumulatif dans leur catégorie respective. Dans la catégorie JO4 11-12 ans : Anaïs Morin et Béatrice Bérubé ; dans la catégorie JO6 13-14 ans : Adèle Bérubé ; dans la catégorie JO6 15 ans + : Élizabeth Dionne.