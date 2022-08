Un sommet économique d’envergure se prépare à l’automne 2022 dans MLKRDL

Près du quart de la totalité des kiosques disponibles lors du Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL, qui aura lieu au Centre Bombardier de La Pocatière les 13 et 14 octobre, ont déjà trouvé preneur.

Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se réjouit que les gens d’affaires, les services d’aide aux entreprises et les institutions scolaires de la circonscription répondent présents à l’événement qu’il prépare en collaboration avec de nombreuses ressources.

«On frappe dans le mille avec une formule qui cible autant l’innovation, les solutions de main-d’œuvre et les programmes d’appui. Je suis très heureux de confirmer que plus de 25 % des kiosques sont déjà alloués, affirme Bernard Généreux. C’est à la suite de plusieurs échanges avec les membres des trois chambres de commerce du territoire, des tables RH, des gestionnaires d’entreprises, etc. que cette idée d’espace de rencontre, de formation et de transmission d’informations sous forme de classes de maître à vue le jour. Nous avons une grande richesse de savoir-faire, d’expertise et d’ingéniosité sur notre territoire et c’est l’une de mes grandes fiertés. J’espère sincèrement que les entreprises ne passent pas à côté de cette opportunité en or».

Un site internet transactionnel permettant de réserver un espace lors de l’événement est maintenant en ligne : www.rendezvousaffaires.ca

« En tant qu’entrepreneur, j’ai constaté que les revers ont été nombreux au cours des derniers mois, et j’ai hâte de nous rassembler pour partager nos bons coups, entamer une relance et découvrir les synergies qui immanquablement émergeront de ce projet, déclare avec enthousiasme Bernard Généreux. »

Source : Bernard Généreux