Un souper-conte pour une bonne cause

Une nouvelle activité alliant gastronomie, culture et solidarité prendra vie cet été à l’Aubergélit de Saint-Jean-Port-Joli, un lieu bien connu des amoureux d’ambiance chaleureuse et d’accueil authentique. En effet, le samedi 28 juin, les propriétaires Raynald Bédard et Mélanie Bélanger invitent le public à une soirée souper et conte au 240, rue Caron, en plein cœur du village.

L’événement débutera à 16 h avec l’accueil des convives, suivi d’un souper méchoui à 18 h. À 19 h, place à la magie des mots avec un spectacle du conteur Cédric Landry, figure bien connue des Îles-de-la-Madeleine, reconnu internationalement pour ses histoires empreintes d’humanité et de poésie.

Proposée au coût de 75 $, la soirée comprend le repas et le spectacle. Sur place, un service de bar mettra à l’honneur les bières de la microbrasserie Ras l’Bock ainsi qu’une sélection de vins. Tous les profits de la vente d’alcool seront versés à l’organisme Soupe au bouton, qui œuvre en sécurité alimentaire dans les MRC de Montmagny et de L’Islet.

« Nous sommes fiers d’offrir aux citoyens et aux touristes cette nouvelle activité au cœur de Saint-Jean-Port-Joli. C’est un honneur de mettre en valeur notre magnifique site, à deux pas du fleuve, avec une soirée culturelle et rassembleuse. Nous sommes également très heureux de nous associer à l’organisme Soupe au bouton, à qui seront remis les profits de la vente d’alcool. Je vous rappelle que les places sont limitées, je vous invite à réserver rapidement! », de mentionner Raynald Bédard, organisateur de l’événement.