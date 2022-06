Un soutien financier important pour améliorer l’offre d’infrastructures sportives et récréatives

La députée Marie-Eve Proulx a dévoilé au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, deux des quatre projets retenus dans la circonscription de Côte-du-Sud à la suite du premier appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES). Grâce à une aide financière totalisant 420 663,64 $, deux projets répondront aux besoins des élèves et des communautés de Sainte-Perpétue et Saint-Marcel dans Côte-du-Sud.

Ce programme vise à accroître le nombre d’infrastructures sportives et récréatives scolaires et à mettre à niveau les infrastructures existantes afin d’assurer leur accessibilité à l’ensemble de la population. En effet, l’une des conditions d’admissibilité au programme est de rendre accessibles, dans un premier temps, les infrastructures à la clientèle des réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour ensuite les mettre à la disposition des citoyennes et citoyens pendant les plages horaires qui ne sont pas utilisées par les établissements scolaires et d’enseignement supérieur.

Il s’agit du projet de Réaménagement des terrains, modules et zones de jeux à l’école des Hauts sommets de Sainte-Perpétue (300 000 $) et de la Revitalisation de la cour de l’école primaire de Saint-Marcel (120 000 $).

« Il s’agit d’une magnifique nouvelle pour la population de Côte-du-Sud. Il ne fait aucun doute que ces nouvelles infrastructures augmenteront significativement la qualité de vie des élèves et des enfants de Saint-Perpétue et de Saint-Marcel. Les écoles des deux municipalités ont travaillé très fort pour la réalisation de ces projets et c’est une grande nouvelle aujourd’hui d’obtenir les sommes nécessaires pour concrétiser ces projets portés par toute la communauté. Notre gouvernement investit pour faire bouger la population et ces deux projets en milieu rural en font la démonstration », a dit Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud.

« Je suis enthousiasmé de l’annonce de ces deux importantes sommes octroyées pour réaliser la revitalisation des écoles de Saint-Marcel et des Hauts-Sommets. Ces embellissements permettront à la fois de donner un nouveau souffle à la vie scolaire, mais également à la vie communautaire. Les cours d’école sont des endroits privilégiés où les enfants peuvent jouer, socialiser et se créer de précieux souvenirs, tant sur les heures de classe qu’avec leur famille à tout autre moment. Il est donc essentiel qu’elles soient attrayantes et adaptées aux besoins des enfants. Ces annonces sont aussi des investissements pour le bien-être et la santé de nos élèves et des communautés », a ajouté Jean-Marc Jean, directeur Centre de service scolaire de Côte-du-Sud.