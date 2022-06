Un bilan positif pour Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a tenu ses assises annuelles le mardi 7 juin dernier. Les membres présents ont adopté les nouveaux règlements généraux de l’organisme afin de respecter le code de gouvernance du ministère de l’Éducation du Québec. Par la suite, les membres ont pris connaissance du bilan positif de l’organisme, tant dans les actions qui ont été menées que dans la gestion financière.

En effet, le rapport d’activité présenté indique tout le travail investi par son équipe de professionnels auprès des gestionnaires de camps de jour, de sites de plein air, du personnel scolaire et municipal ainsi qu’auprès des bénévoles. Le rapport faisait également état des résultats atteints dans les programmes des Jeux du Québec et Secondaire en spectacle. D’autres événements ont malheureusement été annulés en raison de la pandémie. Le président, M. Louis-Marie Bastille, affirme également qu’il est « ravi de constater les résultats de la dernière année, mais également tous les efforts consentis à l’inclusion des personnes ayant des limitations dans l’ensemble des dossiers menés par l’équipe de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent. »

De plus, le rapport d’activité déposé aux membres démontre également que Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a soutenu financièrement un grand nombre de projets dans les différents territoires de MRC pour un investissement de 520 000 $. Ces investissements ont permis, entre autres, de réaliserl’aménagement de parcs, la signalisation de sentiers, la relance du sport, l’achat d’équipement, mais également l’engagement de personnes pour accompagner des enfants ayant des besoins particuliers dans le cadre des camps de jour.

Lors de l’assemblée générale annuelle, un nouveau conseil d’administration fut formé. Il est composé de :

Mme Annie Lévesque (Regroupement des Dynamiques de Rimouski) ;

Mme Anne Mailloux (District scout Est-du-Québec) ;

Mme Lise Bossé (Association régionale de patinage artistique de l’Est-du-Québec) ;

Mme Manolya Tükeli (Cégep de Rivière-du-Loup);

Louis-Marie Bastille (Municipalité de Saint-Modeste) ;

Bernard Tessier (Association régionale de quilles de l’Est-du-Québec).

Source : Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent