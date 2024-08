Un stage politique enrichissant pour Alexis Massé

La relève politique n’est plus au rendez-vous comme naguère au Québec, puisque les jeunes ont visiblement beaucoup moins d’intérêt à s’impliquer dans la chose publique qu’auparavant. À preuve, les associations locales des divers partis politiques, autant de la scène fédérale que provinciale, ne sont pas aussi vivantes et fournies qu’à une certaine époque qui n’est pourtant pas si lointaine.

Pourtant, en Côte-du-Sud, un jeune homme de 20 ans de Mont-Carmel étudie actuellement à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Pour l’été, Alexis Massé a réussi à se faire engager dans les bureaux du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest. Il s’agit pour lui d’une aventure plus qu’enrichissante. Rencontré par Le Placoteux, Alexis Massé a cependant avoué n’être pas à ses premières expériences dans le domaine, car il a déjà participé au Parlement étudiant pendant cinq jours à l’Assemblée nationale du Québec, à titre de député de Mercier pour le caucus des Bleus. « Il faut dire aussi que mes parents sont très politisés, ce qui m’a sûrement influencé pour mes études », affirme le stagiaire.

C’est à la fin de la première année de son baccalauréat qu’Alexis a envoyé son curriculum vitæ à Mathieu Rivest afin d’offrir ses services. « Il m’a rapidement appelé, et m’a ensuite rencontré avec Dominique Gaudreau, sa conseillère politique. Puisqu’il y avait eu du changement dans le personnel du bureau, on m’a offert un poste rémunéré, ce que j’ai accepté avec joie », ajoute Alexis Massé.

Le jeune Carmelois est d’ailleurs considéré comme un employé au même titre que les autres membres de l’équipe, ayant même hérité de la responsabilité des médias sociaux et des vidéos. « On m’a vraiment bien intégré à l’équipe. Mathieu prend vraiment en considération mes propositions, et je sens qu’il me fait confiance. Je dois admettre que mon passage dans ses bureaux est très formateur et inspirant. Mon patron gagne à être connu, ça, c’est certain. Je dois par contre admettre qu’il y a bel et bien une différence entre la théorie politique et la pratique sur le terrain […] Si c’est possible, j’aimerais revenir l’année prochaine », déclare l’apprenti politicien.

Il faut également dire que l’arrivée du jeune stagiaire pour un séjour estival a été très appréciée par tous les membres du personnel, amenant ainsi un vent de jeunesse dans les bureaux de Mathieu Rivest. Le député de Côte-du-Sud souhaite en ce sens que d’autres jeunes lèvent la main au Québec afin de s’assurer d’une relève dans ce domaine qu’il dit névralgique de la vie publique.

« Accueillir Alexis dans l’équipe à titre de stagiaire est un privilège pour moi et pour l’ensemble des membres de l’équipe. Je suis content d’avoir pris cette décision, puisque c’est rafraîchissant de travailler en sa compagnie. J’espère d’ailleurs que cela va inciter d’autres jeunes à s’impliquer davantage dans la vie démocratique en considérant une carrière dans le domaine politique », conclut le député Rivest.