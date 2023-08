Un succès pour le Festival des générations

Le 13 août dernier, l’Association du développement et du loisir (ADEL) a clôturé avec succès la cinquième édition de son Festival des Générations — Aliments Asta inc., un événement phare qui célèbre la richesse et la diversité de la communauté de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Malgré les incertitudes liées à la météo, le Festival a attiré une foule énergique et engagée, confirmant son statut de rendez-vous incontournable pour les familles, les amis et les visiteurs venus de près et de loin.

Cette année, le Festival des Générations — Aliments Asta inc. a été marqué par une série de nouveautés qui ont su captiver et ravir les participants de tous les âges.

Chaque journée a été rythmée par des spectacles, des ateliers et des animations spécialement conçus pour éveiller la curiosité et l’enthousiasme de chacun.

Parmi ces nouveautés qui ont suscité un grand engouement, mentionnons le spectacle interculturel, le Laser tag, le concours de BBQ, le marché public et la présence sur le site de différents traiteurs pour un choix diversifié de nourriture.

Chacune de ces nouveautés a contribué à enrichir l’expérience du Festival des Générations — Aliments Asta inc. 2023, rendant chaque moment passé sur le site encore plus mémorable.

La participation massive, malgré les conditions météorologiques incertaines, témoigne de l’attachement profond de la communauté à cet événement festif et rassembleur.

L’ADEL, en partenariat avec des acteurs locaux, a redoublé d’efforts pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante, reflétant l’esprit de la municipalité.

Ces trois jours de festivités ont permis de mettre en lumière plusieurs aspects de la vie dans la communauté, que ce soit le sport, la culture, les arts ou l’entrepreneuriat.

La mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Mme Anita Castonguay, a exprimé sa satisfaction face à l’enthousiasme démontré par les participants malgré une météo incertaine.

« Nous sommes ravis de voir que les habitants et les visiteurs ont répondu en grand nombre à l’appel du Festival des Générations. C’est une preuve tangible de la force de notre communauté et de l’attachement que chacun porte à notre belle municipalité. »

L’édition 2023 du Festival des Générations — Aliments Asta inc. a non seulement célébré le passé, mais elle a également jeté un regard vers l’avenir en continuant à innover et à s’adapter aux besoins et aux préférences du public. Cette réussite est possible grâce au soutien indéfectible des partenaires, bénévoles dévoués et de tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un moment exceptionnel.

Rendez-vous pour la sixième édition en 2024, les 9, 10 et 11 août. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du Festival.

Source : Comité organisateur