Un toit pour l’autonomie

« C’est une bénédiction », confie Sylvain Roy, en évoquant son nouvel appartement aux Habitations Yves-Grandmaison de Rivière-du-Loup, baptisées ainsi en l’honneur de ce natif de Saint-Pacôme, qui a beaucoup fait pour la cause des personnes handicapées. Pour ce résident, ces logements adaptés ont littéralement changé sa vie.

« Avant, j’habitais un appartement qui n’était pas du tout adapté à ma situation. J’utilise un fauteuil roulant électrique, et c’était très difficile de me déplacer, encore plus dans un environnement non sécurisé », explique-t-il. « Je ne pouvais plus faire de simples choses comme sortir un plat du four, ou me déplacer en sécurité dans la salle de bain. Ce logement adapté me permet de retrouver une certaine indépendance. Je peux enfin faire des choses par moi-même, et ça change tout. » C’est cette perte d’autonomie qui a motivé son inscription au programme de Han-Logement, et il a été classé comme cas prioritaire.

Le nom des Habitations rend hommage à Yves Grandmaison, une figure emblématique de la cause des personnes handicapées. Né à Saint-Pacôme en 1943, Yves Grandmaison s’est établi à Magog, où il a consacré plus de 50 ans à améliorer la vie des personnes avec des besoins particuliers, notamment en fondant l’organisme Han-Logement. Son engagement lui a valu cette reconnaissance de voir les Habitations à Rivière-du-Loup porter son nom. Les résidences sont un symbole de l’impact durable qu’il a eu dans la communauté.

Han-Logement, l’organisme derrière ces projets, a pour mission de créer des logements adaptés et abordables pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, ou vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Le projet des Habitations Yves-Grandmaison est l’une de leurs plus récentes réalisations. Avec un investissement total de 6,7 millions $, les 24 unités réparties sur trois immeubles permettent à des personnes comme Sylvain Roy de vivre dans un environnement adapté à leurs besoins. Le projet s’inscrit dans une série d’initiatives soutenues par le gouvernement du Québec et des partenaires comme Desjardins, qui visent à offrir des logements abordables et adaptés partout dans la province.

Transformation du quotidien

Pour Sylvain Roy, ces logements ne sont pas seulement une amélioration pratique, mais une véritable transformation de son quotidien. « Tout est pensé pour que l’on puisse vivre de manière autonome », décrit-il. Les espaces sont conçus pour permettre une circulation facile en fauteuil roulant, les comptoirs et appareils électroménagers sont à une hauteur adaptée, et les salles de bain sont entièrement accessibles. « La vie est beaucoup plus agréable maintenant. Je peux cuisiner, me laver et bouger sans difficulté. L’autonomie, c’est tout dans la vie. On réalise combien elle est précieuse quand on la perd. »

Outre les aspects pratiques, M. Roy souligne également l’importance de la communauté qui s’est formée dans les Habitations Yves-Grandmaison. « On est tous ici pour les mêmes raisons. Il y a un esprit de camaraderie qui fait du bien. Tout le monde se connaît, on se sourit, on s’entraide. C’est rare de trouver un endroit aussi convivial. » Il partage des moments sur son balcon avec ses voisins, et apprécie particulièrement la présence d’une jeune résidente qui « fait baisser la moyenne d’âge » du bâtiment, blague-t-il. C’est un endroit où l’on se sent bien, où l’on choisit de vivre, plutôt que de se sentir « placé » quelque part. »