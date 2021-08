Un tour de table en 175 ans au MQAA

La vaisselle ainsi que les petits et gros électroménagers qui ont embelli et facilité nos vies depuis 175 ans dans nos cuisines et nos salles à manger brillent de tous leurs feux au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA). Intitulée Le tour de table en 175 ans, cette exposition gratuite développée dans le cadre des Fêtes du 175ede Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’offre dès maintenant gratuitement à toute la population.

Que serait Sainte-Anne-de-la-Pocatière sans son riche passé agricole? Souligner toute l’abondance issue des champs qui jalonnent la municipalité et qui aboutit sur nos tables depuis 175 ans s’imposait donc en cette année de festivités. Et quoi de plus rassembleur, en dehors de festivités, que l’art de la table!

Il n’en fallait pas plus pour inspirer la conceptrice de l’exposition, Nicole Catellier, ainsi que l’armée de bénévoles qui s’est jointe à elle, issus pour la plupart du comité des Fêtes du 175e, dont Claire Godbout et Pierrette Maurais, pour ne nommer que celles-là. Jusqu’à très tard dans la nuit précédant le lancement de l’exposition, ces trois passionnées s’affairaient encore à fignoler les derniers détails afin que tout soit parfait pour les visiteurs.

« Notre idée de départ était d’avoir au moins un objet par année, donc 175 au total. Mais vous comprendrez que pour expliquer ces objets-là, il en faut d’autres pour les mettre en contexte et reconstituer des scènes de la vie courante. Au final, il a été très difficile de se limiter », s’exclame Nicole Catellier.

La plupart de ces objets liés à l’alimentation proviennent des collections du Musée, mais d’autres ont aussi été fournis par les bénévoles qui ont contribué à l’exposition et des particuliers des environs de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les plus gros morceaux, comme un vieux réfrigérateur, entre autres, ont été déplacés dans certains cas de concert avec la Municipalité, et rarement sans anecdotes, de raconter en riant la conceptrice.

« C’est 175 ans, mais on a mis clairement plus que 175 h et il y a certainement 175 personnes qui nous ont donné un coup de main dans tout le projet », ajoute-t-elle.

L’exposition a bénéficié d’un budget de 5000 $ financé notamment par Patrimoine canadien, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, partenaire officiel des festivités du 175e. Offerte au public pour la prochaine année et peut-être même davantage, l’exposition est ouverte à toute la population gratuitement, il suffit aux visiteurs de signifier à l’accueil qu’ils se déplacent spécifiquement pour la voir.

Vestiges reconstitués

Le tour de table en 175 ans s’ajoute à la mise en valeur d’anciens vestiges archéologiques de l’ancien presbytère du haut de Sainte-Anne découverts par Ruralys en 2019 et dont une reconstitution d’une partie des fondations a été réalisée. Ces vestiges découverts initialement en 2018 par Ruralys, lors de fouilles préparatoires en lien avec les travaux d’aménagement du réseau d’aqueduc et d’égout sur la route 132, ont ensuite été dégagés avant le début du chantier l’année suivante.