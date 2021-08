Une rentrée un peu plus normale

Les élèves du primaire et du secondaire ne porteront plus le masque en classe, au service de garde et à l’extérieur, seulement dans leurs déplacements. Aussi, on dit adieu aux bulles-classes.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a annoncé les modalités pour la rentrée scolaire 2021-2022 au primaire et au secondaire. Pour ce plan, le gouvernement devait tenir compte de la vaccination chez les 12-17 ans, qui est à 83 %, ce qui est au-delà de la cible de 75 %. Pour la seconde dose, le taux est à 77 %, toujours chez les 12-17 ans.

Si les jeunes doivent encore porter le masque dans leurs déplacements, ils n’auront plus à le faire en classe. « Il faudra un siège assigné et porter le masque dans l’autobus. Le masque devra être porté dans les corridors et les aires communes. Toutefois, il ne sera pas requis en classe, au service de garde et à l’extérieur », a annoncé Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation.

Les enseignants, en fonction de la distance avec les jeunes lors de leurs enseignements, pourraient retirer le masque, en respectant les règles de la CNESST. Par ailleurs, c’est terminé pour les bulles-classes. Il s’agissait d’une contrainte importante pour l’organisation scolaire et la santé mentale des jeunes.

« En n’ayant plus de bulles-classes, on est capable de ramener les cours à option au secondaire entre autres », a dit le ministre, ajoutant que les jeunes auront plus facilement accès à leurs amis qui ne sont pas dans leurs classes.

Si la situation épidémiologique change, le plan pourrait être ajusté, dans des régions ou écoles spécifiques. « Le plan général est un plan qui permet une rentrée pas mal plus intéressante. Si on peut avoir un plan comme cela, c’est grâce à l’effort vaccinal. Mais ce n’est pas terminé. Il manque beaucoup de deuxièmes doses et même de premières doses. »

Pour ce qui est de la qualité de l’air, le ministre a mentionné que des investissements ont été faits massivement pour rénover et améliorer certains systèmes. La qualité de l’air sera désormais mesurée, une première au Canada. Dès septembre, des lecteurs de CO2 seront placés dans les classes et les locaux.

Pédagogie

Les taux de réussite aux bulletins de juin 2021 sont à peu près identiques à juin 2019. De l’argent sera investi dans la réussite et la persévérance scolaire.

Un filet scolaire sera d’ailleurs créé au coût de 13 M$ impliquant des partenariats avec des organismes communautaires. Des agents de liaison seront embauchés pour faire des contacts avec les jeunes qui ont décroché.

Parascolaire