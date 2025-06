Un vent de renouveau souffle sur Saint-Philippe-de-Néri

Quatre initiatives marquent un tournant dans l’élan de dynamisme citoyen à Saint-Philippe-de-Néri. Portée par un souci de modernisation, d’inclusion et de mobilisation communautaire, la Municipalité met de l’avant des projets qui reflètent sa volonté de renforcer le lien social et de valoriser l’engagement.

Parmi ces projets, l’accueil des nouveaux résidents prend une forme renouvelée. Chaque nouveau propriétaire recevra une pochette informative remise en main propre par un membre du conseil municipal. Elle contient le plan d’action pour les prochaines années, le bottin des services et entreprises, le calendrier municipal, des documents utiles sur les organismes du Kamouraska, ainsi que des coupons de gratuité offerts par différents partenaires locaux, dont le club de ski de fond Bonne entente, le festival Philifest 456, le comité Familles, aînés et loisirs, et le Club des 50 ans et plus. Cette attention vise à faciliter l’intégration des nouveaux citoyens tout en valorisant la vie communautaire.

Le second projet concerne l’implication de la jeunesse. Depuis février, une escouade de jeunes bénévoles âgés de 11 à 17 ans est active dans la municipalité. Constituée de 16 membres, elle a pour mission de proposer des idées, de participer à l’organisation d’événements et d’activités locales, de sensibiliser leurs pairs à l’importance de la vie citoyenne, et de représenter la voix des jeunes dans les décisions municipales. Cette structure donne un espace d’expression à la relève, tout en stimulant son sentiment d’appartenance.

Nouveau site internet

La Municipalité a également procédé à une refonte complète de son site internet. Réalisé en collaboration avec deux stagiaires du département informatique du Cégep de La Pocatière, ce nouveau portail se veut plus moderne, accessible et interactif. Il permet une navigation simplifiée vers les informations essentielles, les services municipaux, les événements, et les outils de participation citoyenne.

Enfin, la population est invitée à participer au défi national Ensemble, on bouge, organisé par ParticipACTION et présenté par Novo Nordisk. Pendant tout le mois de juin, les citoyens sont appelés à cumuler des minutes d’activité physique dans l’espoir de faire de Saint-Philippe-de-Néri la communauté la plus active au pays. L’an dernier, la municipalité s’était distinguée en terminant au deuxième rang québécois, juste derrière la ville de Québec. Pour encourager la participation, une série d’activités gratuites sera proposée, avec tous les détails diffusés sur la page Facebook municipale.

Accueil, jeunesse, transition numérique, mise en forme collective, ces actions démontrent l’importance accordée à la vitalité locale à Saint-Philippe-de-Néri, qui investit dans son avenir en misant sur l’implication de ses citoyens pour bâtir un milieu de vie actif, solidaire et tourné vers l’avenir.