Un virage numérique réussi

Depuis 2020, l’École Destroismaisons a investi beaucoup d’effort pour effectuer un virage numérique et bonifier ses services.

En effet, il était devenu incontournable d’adapter les équipements et les pratiques de l’école afin de faire face à la pandémie, mais également pour s’adapter au monde numérique dans lequel nous vivons. Ce virage a été possible grâce à une aide financière de 45 000 $ provenant du programme de Soutien au rayonnement numérique du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Dans un premier temps, l’École a équipé tous ses locaux d’enseignement d’équipements informatiques (ordinateurs, systèmes de son, télévisions, etc.) et s’est également procuré des équipements professionnels pour faire de la captation et du montage vidéo.

Adéquatement équipée, l’École Destroismaisons a ensuite travaillé pour intégrer de nouvelles pratiques dans les différents services d’enseignement et activités de celle-ci. Par exemple, l’École a réalisé plus de 65 capsules vidéo de contenu de formation pouvant être utilisées lors des cours de musique et de danse. Celles-ci sont accessibles sur un Intranet privé de l’École à même son site Internet. De plus, l’équipe a été formée et accompagnée pour s’adapter à l’enseignement à distance.

Aujourd’hui, c’est avec fierté que l’École Destroismaisons a bonifié l’enseignement de la musique et de la danse grâce à l’équipement technologique permettant l’enseignement à distance, lorsque nécessaire, la diffusion de contenu en ligne pendant les cours, l’accès à un Intranet bien garni de capsules éducatives sur l’enseignement de la musique et de la danse produites par les professionnels de l’École et la captation vidéo et la production de capsules vidéo pour mettre en valeur les prestations des élèves.

Enfin, l’École Destroismaisons a su s’adapter et modifier son modèle d’affaires afin d’être mieux équipée, plus agile et plus versatile, pour que l’ensemble de la clientèle en profite.

Source : École Destroismaisons