Le Ras L’Bock et les ADLS préparent un nouveau coup

Le Ras L’Bock et les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny organisent un premier spectacle depuis longtemps. Ensemble, ils accueilleront Mononc » Serge pour un spectacle « Ultra VIP » le jeudi 10 mars 21 h, directement au pub de la microbrasserie à Saint-Jaan-Port-Joli.

En effet, Ras L’Bock fera le lancement d’une toute nouvelle bière brassée en collaboration avec l’artiste Mononc » Serge. Pour l’occasion, un spectacle VIP sera présenté en intimité devant un public de 25 personnes maximum. Pour un tarif de 35 $, chaque spectateur aura accès à ce spectacle unique et à une surprise houblonnée autographiée par Mononc » Serge.

Mononc » Serge présentera son 15e album « L’an 8 000 » en formule trio.

« On est très content d’enfin retrouver nos amis du Ras L’Bock. Pour faire un lien avec le spectacle de Mononc » Serge, on a l’impression que ça fait 8 000 ans qu’on n’a pas collaboré pour un spectacle avec du public dans leur merveilleux bar », s’exprime Christian Noël, directeur général des ADLS.

« En 2015 c’est Monon’ c Serge qui avait donné le tout premier show de l’histoire du Pub Ras L’Bock. C’est donc logique pour nous de présenter le premier show de la nouvelle tournée pour notre réouverture. D’autant plus qu’on lance ce soir-là une bière en collaboration avec Monon’ c Serge, l’an 8000, un délicieux Stout au café », mentionne Alexandre Caron, copropriétaire de la Microbrasserie Ras L’Bock.

Informations via adls.ca/spectacles.

Source : ADLS