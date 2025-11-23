Une affiche pour la paix

Encore une fois cette année, les Lions de Saint-Pascal ont relancé le concours Affiche de la Paix du Club Lions International, sous le thème : Ensemble et unis.

Les élèves de sixième année des écoles élémentaires de Saint-Pascal, Saint-Bruno, Sainte-Hélène et Kamouraska ont participé au concours.

Le gagnant pour 2025 est Cédric Fournier. Il s’est vu remettre un prix de 40 $ et un coffret à dessin d’une valeur de 70 $. De plus, son dessin sera acheminé au district U-3 qui comprend le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine et les îles françaises Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le club a conclu : « Bravo à tous les participants, et bonne chance à Cédric pour la suite du concours. »

Source : Club Lions de Saint-Pascal