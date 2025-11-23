Publicité

Saint-Pascal -1°C
Une affiche pour la paix

Image de Communiqué de presse

Communiqué de presse

Lion Martine Lévesque, initiatrice du dossier, Cédric Fournier avec son dessin gagnant, Lion Kathleen Soucy, présidente du club, et Lion Christiane Picard. Photo : Courtoisie

Encore une fois cette année, les Lions de Saint-Pascal ont relancé le concours Affiche de la Paix du Club Lions International, sous le thème : Ensemble et unis.

Les élèves de sixième année des écoles élémentaires de Saint-Pascal, Saint-Bruno, Sainte-Hélène et Kamouraska ont participé au concours.

Le gagnant pour 2025 est Cédric Fournier. Il s’est vu remettre un prix de 40 $ et un coffret à dessin d’une valeur de 70 $. De plus, son dessin sera acheminé au district U-3 qui comprend le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine et les îles françaises Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le club a conclu : « Bravo à tous les participants, et bonne chance à Cédric pour la suite du concours. »

Source : Club Lions de Saint-Pascal

