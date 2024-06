Une année de succès remarquables pour le CAE Montmagny-L’Islet

Le vendredi 31 mai dernier, le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet a organisé son assemblée générale annuelle pour mettre en lumière ses succès et les moments marquants de l’année précédente. Cette période, nous dit-on, a été caractérisée par la réussite et la stabilité de l’organisation, démontrant ainsi son engagement constant en faveur du développement économique des MRC de Montmagny et de L’Islet.

Le conseil d’administration, qui demeure stable, continuera ainsi de diriger le CAE avec dévouement, rigueur et professionnalisme. En effet, tous les membres conservent leur poste au conseil d’administration pour l’année à venir.

Durant l’année 2023-2024, le CAE a poursuivi sa mission en soutenant financièrement neuf entreprises par le biais du Fonds d’investissement régulier et 14 autres dans le cadre du Fonds stratégie jeunesse. Ces investissements ont totalisé un montant impressionnant de 5 832 100 $ destinés à la vitalité économique en Montmagny-L’Islet.

L’année a été par ailleurs marquée par l’accompagnement de 45 promoteurs bénéficiant du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), facilitant ainsi le remboursement de leurs prêts à la suite de la pandémie, démontrant également l’impact positif du CAE sur le tissu économique local.

Dans le cadre de la ligne d’affaires du développement économique local, les activités pour l’année 2023-2024 ont été variées et dynamiques, couvrant divers secteurs économiques.

« Nous avons organisé plus de 20 événements et initiatives de soutien, tels que des 5 à 7 entrepreneuriaux, des activités de réseautage pour les jeunes entrepreneurs, le salon Femmes en action, de nombreux événements de reconnaissance, des actions en faveur de l’achat de proximité, et bien d’autres. Trois formations diversifiées et pertinentes ont également été offertes aux entrepreneurs sans frais. De plus, nous partageons notre expertise au sein de 11 comités locaux tel le tourisme, le logement, la mobilité, le Complexe culturel et sportif, Signature innovation, etc. Grâce à sa détermination, notre équipe a renforcé son engagement à soutenir la croissance économique locale tout en favorisant l’innovation et la collaboration au sein de notre communauté d’affaires. En conclusion, avec nos événements de la dernière année sur le territoire de Montmagny-L’Islet, nous comptons un nombre impressionnant de plus de 1250 présences », a expliqué et Mireille Thibault directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

Quatre forums dédiés au développement durable et à l’économie circulaire réunissant plus de 130 participants issus de 91 entreprises et organismes de la région de Montmagny-L’Islet, ont aussi été organisés. Ces initiatives visaient, notamment à renforcer la résilience et la durabilité des entreprises locales, tout en favorisant une croissance économique responsable.

Le déploiement de la ligne d’affaires dédiée au développement économique local a aussi permis un changement majeur dans l’aide apportée aux entrepreneurs. Le CAE demeure ainsi déterminé à soutenir la croissance et le développement des entreprises en Montmagny-L’Islet.

« Nous remercions nos partenaires et collaborateurs pour leur confiance et leur engagement continu dans la réussite économique de nos projets. Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons non seulement atteint, mais dépassé nos objectifs annuels pour l’année 2023-2024 », a conclu Mme Thibault.

Source : CAE Montmagny-L’Islet