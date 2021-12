Une auteure originaire de La Pocatière lance une trilogie fantastique

Les exilés raconte l’histoire de Cachemir et de Pinson qui habitent une île flottante au-dessus du cercle polaire arctique et où des terriens s’y sont réfugiés il y a de ça plus d’une centaine d’années. Appelée Lut, cette île fantastique se retrouve soudainement menacée d’être exposée au reste de la Terre à la suite de la visite impromptue d’un homme mystérieux qui décide de l’attaquer, la veille de Noël. De là débutera la quête de ces deux personnages soupçonnés d’avoir voulu poursuivre la rébellion de leur père qui pourraient bien être ce mystérieux homme responsable de la récente attaque de Lut.

Cette prémisse à ce monde fantastique créé de toute pièce par Isabelle Lizotte n’est qu’une partie d’un puzzle complexe que l’auteure a pris plaisir à développer et qui se déploiera sur deux autres volumes, le second étant prévu pour septembre 2022. Grande consommatrice de films de science-fiction depuis sa tendre enfance, la littérature fantastique était une échappatoire toute naturelle pour cette ingénieure alimentaire de formation.

« Les lecteurs qui lisent des romans fantastiques sont exigeants et ils s’attendent à de la cohérence. C’est pourquoi j’ai bâti cette encyclopédie à laquelle je me réfère constamment dans mon écriture. » Une partie de document a même été présentée lors du lancement du livre à Montmagny le 11 décembre dernier. Un site internet doit aussi rassembler bientôt des images des maisons qu’elle a imaginées pour le roman.

« Au final, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée, ne serait-ce que pour la couverture du livre qui m’a obligé à faire affaire avec une autre illustratrice et dont le résultat me plaît beaucoup plus aujourd’hui qu’auparavant avec la maison d’édition. »