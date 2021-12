COVID-19: des partys des fêtes à 10 personnes plutôt que 20

Devant l’augmentation marquée de cas de COVID-19 et l’arrivée du variant Omicron plus contagieux, le gouvernement a annoncé jeudi soir des mesures sanitaires plus sévères pour éviter une hausse importante des hospitalisations.

Les rassemblements privés du temps des Fêtes seront donc de 10 personnes, plutôt que 20 comme c’était annoncé pour le 23 décembre.

“Je n’ai pas des bonnes nouvelles. Malheureusement, on a vu une explosion du nombre de cas. On est rendus aujourd’hui à 3700 cas. Le variant Omicron est plus contagieux. Les experts pensent que les hospitalisations vont augmenter dans les prochaines semaines. Les hospitalisations, c’est la clef”, a dit d’entrée de jeu le premier ministre François Legault.

M. Legault a dit comprendre que les Québécois soient exaspérés de la situation. “Mais on a encore une bataille à mener”, a-t-il ajouté, et ce, “malgré la vaccination”. La troisième dose de COVID-19 aiderait à éviter d’attraper le virus du variant Omicron ou de souffrir de conséquences graves, a-t-on précisé. Les personnes de 60 ans et plus, les malades chroniques, les travailleurs de la santé et les enfants de 5 à 11 ans ont accès à cette troisième dose pour le moment.

“Ce n’est pas suffisant la vaccination dans cette bataille. Il faut réduire les contacts”, a souligné M. Legault, qui veut réduire les contacts de 50 % pour les prochaines semaines.

Différentes mesures ont été annoncées et seront en vigueur lundi:

La capacité des commerces sera réduite de 50 %, tout comme dans les bars, restaurants, amphithéâtre, églises, etc.

Les partys de bureau, karaoké et la danse seront interdits

Les écoles demeurent ouvertes. Les écoles secondaires n’ouvriront pas durant la semaine du 3 janvier, mais seront en cours à distance. Les cours en présentiel débuteront le 10 janvier, tout comme au cégep et à l’université

Au niveau des sports, les tournois et compétitions à l’intérieur seront interdits à partir de lundi, jusqu’à une date qui n’a pas été confirmée

Des programmes d’aides seront relancés pour aider les entreprises touchées.

Vaccination

Pour accélérer l’administration de la troisième dose, le délai entre la deuxième et la troisième passe à trois mois plutôt que six mois. Dès lundi, les gens de 65 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous et une semaine plus tard les 60 ans et plus.

Plusieurs personnes ont donné leurs noms au site Je contribue pour qu’il y ait plus de vaccinateurs au Québec, permettant d’aller plus vite dans l’administration de cette dose.