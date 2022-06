Une autre entreprise d’éoliennes présente son projet au public

Après Invenergy, c’était au tour de RES (Systèmes d’énergie renouvelable Canada) de consulter la population, entre autres à Saint-Alexandre, sur son projet de parc éolien Vauban qu’on souhaite installer dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup.

Plusieurs entreprises vont soumissionner en juillet aux appels d’offres d’Hydro-Québec dans le but de mettre en place un parc éolien. La région intéresse grandement pour plusieurs raisons, dont le fait que l’Alliance-de-l’Est, le partenaire public à 50 % impliquant les municipalités de Montmagny vers l’est, est très bien implanté et a fait ses preuves.

Dans le cas de RES, l’entreprise soumissionnera avec plusieurs variantes, entre 22 et 70 éoliennes pour des projets de 100 à 300 MW. Le parc éolien Vauban prendrait place entre autres sur le TNO Picard, en ce qui concerne la MRC de Kamouraska. Certains critères de base doivent être remplis dont le partenariat public, mais les dépenses au Québec doivent minimalement être de 50 %. 60 % des points sont consacrés au prix, ce qui devrait peut-être faire la différence entre tous les partenaires qu’Hydro-Québec doit choisir.

Selon Julie Turgeon de RES, ces consultations ont leur importance, car les gens peuvent se faire entendre et faire des propositions qui peuvent mener à des modifications dans le projet.

« L’objectif est de voir, par exemple si je me rends compte qu’une éolienne est sur le bord d’une érablière qui a un potentiel acéricole important et que je peux la tasser, je vais la tasser. Ou par exemple, un groupe de chasseurs est venu me dire de communiquer avec quelqu’un en particulier, qui va nous dire quelles sont les périodes de la chasse où il faut arrêter pendant la construction. C’est en faisant des consultations qu’on peut avoir des contacts locaux », ajouterJulie Turgeon.