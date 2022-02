Une belle notoriété pour les Arrêts Gourmands

Après une première année de renouveau et un lancement réussi en juin 2021, la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA), porteur du programme Arrêts Gourmands, a commandité en décembre 2021 un sondage auprès de la firme Léger pour analyser la notoriété du regroupement en Chaudière-Appalaches. Des résultats excitants puisqu’un quart des répondants disent avoir entendu parler des Arrêts Gourmands.

Parmi les visiteurs qui connaissaient les Arrêts Gourmands, le sondage dit que la moitié a déjà visité une entreprise du regroupement et en ont d’ailleurs une opinion très positive. En effet, c’est, selon eux « une bonne initiative pour promouvoir la région et encourager le local », également « très intéressant à visiter » pour « découvrir les produits locaux ».

Selon la firme Léger, plus d’un répondant sur quatre a été en contact avec la campagne proposée, d’ailleurs un sur cinq dit avoir vu le nouveau logo dans un commerce de la région. La fameuse pancarte routière, aux couleurs du regroupement, s’est en effet retrouvée dans les deux tiers des commerces Arrêts Gourmands.

L’expérience vécue par ces visiteurs a répondu à leurs attentes notamment au niveau de la nouveauté, puisque 21 % s’attendaient à « faire de nouvelles découvertes », 18 % à « une belle fraicheur des produits » et 17 % à « avoir des produits locaux ». Ils ont cité également un bel accueil, du bon service, qualités pour lesquelles la région est bien reconnue.

Enfin, neuf personnes sur dix déclarent qu’elles vont répéter l’expérience en 2022.

C’est surtout de la curiosité et de la fierté qu’ont ressenties les habitants qui ont été exposés aux publicités. On connait l’engouement généré par la pandémie au niveau de l’achat local et, pour aller dans ce sens, 73 % des répondants déclarent que la campagne leur a fait prendre conscience « qu’il est très important de consommer local » et 81 % leur « donne envie de découvrir davantage les produits de la région ».

En cette première année 2021, pour créer cette promotion dynamique, la Table agro a misé sur un savant cocktail d’ambassadeurs locaux, de promotion sur les réseaux sociaux, de présence dans les journaux et radios locales et de création de contenu vidéo. Tout ceci en maximisant la collaboration avec les partenaires du projet. Une stratégie qui a raisonné auprès des entreprises, puisque plus de 145 entreprises se sont inscrites, malgré les incertitudes liées à la pandémie.

Si la Table agro a misé en 2021 sur une stratégie plus orientée sur la notoriété globale du regroupement, elle va resserrer son positionnement en 2022 sur la fierté locale et les circuits courts.

Depuis décembre 2021, la première campagne hivernale des Arrêts Gourmands, intitulée « PROCHAIN ARRÊT », orientée sur l’idée de découverte, donne avec humour l’envie au visiteur d’allier l’utile à l’agréable.

Source : Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA)