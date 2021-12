Une bière pour le 100e de Saint-Joseph et les 175 ans de Sainte-Hélène

En 2022, Saint-Joseph et Sainte-Hélène célébreront respectivement leurs 100 e et 175 e . Pour lancer les activités, une bière en leur honneur a été brassée et lancée samedi dernier.

Un comité a été mis en place il y a près d’un an pour l’organisation des festivités. On prévoit des activités de façon mensuelle, avec un plus gros événement en été. Le livre du 75esera mis à jour pour le 100e. « On constate une belle implication des gens de Saint-Joseph de toutes les générations », conclut Mme St-Pierre.