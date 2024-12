Une captivante mission de recherche par drone

Un exercice de recherche nocturne a tenu l’équipe de SERABEC en haleine dans les champs des Jardins du Haut-Pays à Saint-Onésime récemment. Grâce à leur drone de pointe, les bénévoles ont rapidement localisé une personne « disparue ». La découverte a réservé une surprise des plus inattendues.

Un silence attentif règne dans le secteur. Il est 19 h. Les bénévoles de SERABEC, organisme bénévole qui fournit du soutien en recherche et sauvetage au Québec, préparent leur matériel pour une mission simulée de localisation d’une personne disparue. « Ces exercices sont essentiels pour rester au sommet de notre art », explique Réjean Théberge, directeur adjoint.

Actif depuis plus de 30 ans, SERABEC intervient principalement lors de missions critiques, souvent en partenariat avec les Forces armées canadiennes. L’organisation est formée de bénévoles passionnés qui utilisent des avions, des drones, et d’autres technologies pour retrouver des personnes ou des débris d’avion. Depuis peu, les drones jouent un rôle clé dans leurs interventions. « Ils permettent d’explorer rapidement des zones où il serait risqué, ou impossible, d’envoyer des équipes au sol », précise M. Théberge.

Pour cet exercice particulier, aucun avion n’était mobilisé, seulement le drone équipé d’une caméra infrarouge qui a survolé la zone en quadrillant méthodiquement le terrain. Chaque image était retransmise en temps réel aux bénévoles au sol pour repérer des indices.

Personne disparue

La cible de cet entraînement? Une « personne disparue », dont l’emplacement exact restait inconnu des pilotes de drone. Alors que les images s’affichaient sur les écrans de contrôle, une silhouette inhabituelle, mais familière, est apparue. L’équipe au sol a retenu son souffle.

« On avait bien localisé quelque chose, mais c’était assez insolite », raconte M. Théberge. À mesure que le drone s’approchait, les contours de la silhouette devenaient plus clairs. Était-ce une simple mise en scène, ou cette découverte avait-elle un sens plus grand que prévu?

Lorsque l’équipe a finalement atteint la personne disparue, un éclat de rire collectif a éclaté : il s’agissait du père Noël en personne! Habillé de son emblématique tenue rouge et blanc, il saluait chaleureusement ses sauveurs.

« On voulait un exercice différent, et quoi de mieux qu’un peu de magie des Fêtes pour surprendre nos collègues? », conclut M. Théberge, amusé par le dénouement. Ainsi, non seulement la mission a été un succès, mais elle a également rappelé que l’esprit des Fêtes est bien vivant, même au cœur des exercices les plus techniques.

Les petits peuvent se rassurer : malgré cette escapade mystérieuse, le père Noël a été retrouvé sain et sauf. Il a d’ailleurs confirmé qu’il serait prêt pour sa tournée annuelle, avec tous les cadeaux à bord! SERABEC est toujours à la recherche de nouveaux membres. Les intéressés peuvent soumettre leur candidature à l’officier d’entraînement Frederic Veilleux, à l’adresse : fred_328@hotmail.com.