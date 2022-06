Une Charte de la bientraitance des aînés au Kamouraska

La Table de concertation des ainés du Kamouraska (TCAK) partage sa nouvelle Charte de la bientraitance. La TCAK profite du 15 juin, Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés, pour en faire le lancement officiel.

La pandémie a amplifié la maltraitance chez les personnes âgées, encore plus auprès des personnes vulnérables et isolées. La Table de concertation des ainés du Kamouraska avait à cœur le besoin d’outiller les organismes et instances locales sur cette problématique.

La TCAK invite la population, les organismes et les instances à s’approprier et à partager la Charte de la bientraitance au sein de leur milieu. De plus, pour le 15 juin, la TCAK vous invite à porter le ruban mauve, symbole de la lutte contre la maltraitance.

La Table de concertation des ainés du Kamouraska regroupe 14 organismes membres travaillant en lien avec des personnes ainées. Les membres de la TCAK sont : Arc-en-Ciel du Cœur, CAB Cormoran, CDC de Kamouraska, Centre de prévention suicide KRTB, Centre femme La Passerelle, CISSS du Bas-Saint-Laurent, Comité des usagers du Kamouraska, Comité Proche-Aidance, Fédération Associations des 50 ans et +, Fondation André Côté, La Traversée, Les diabétiques amis du KRTB, Services Kam-Aide et Société Alzheimer BSL.

Cette concertation kamouraskoise est ouverte à tous les organismes travaillant de près ou de loin avec les personnes ainées. Pour plus d’informations sur la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés : https://www.aideabusaines.ca/15-juin-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-maltraitance-des-personnes-ainees/

Source : Table de concertation des ainés