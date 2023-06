Une consultation publique animée sur le milieu de vie de Saint-Pamphile

Le 30 mai dernier, la Municipalité de Saint-Pamphile a effectué une consultation publique auprès de ses citoyens adultes et aînés. Lors de cette soirée, ceux-ci étaient invités à venir partager leurs idées, leurs besoins et leurs souhaits relativement au milieu de vie.

Les gens ont répondu à l’appel en grand nombre, ce qui a permis de bien représenter la population. Les équipes de travail, séparées par tables de discussions, étaient variées, créant ainsi des échanges animés et plusieurs belles discussions.

Bon nombre d’idées intéressantes ont été apportées à propos des infrastructures, des services, de la programmation et du divertissement, ce qui permettra à la Municipalité de se doter d’un plan de développement qui représentera sa communauté innovante et impliquée.

Une consultation a également eu lieu en mai auprès des élèves du primaire, et d’autres suivront cet automne, notamment pour les élèves du secondaire, les dirigeants et gestionnaires d’entreprises, les organismes communautaires et les travailleurs immigrants.

Pendant son discours d’ouverture, le maire Mario Leblanc a informé les citoyens que le but de ces consultations était de trouver un projet qui sera réalisé dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI).

En effet, lorsqu’Hydro-Québec construit une nouvelle ligne de distribution comme celle en construction présentement dans le rang des Moreau, la société d’État verse une somme aux villes, villages ou arrondissements concernés pour réaliser un projet qui améliorera le cadre de vie de leurs résidents. Ce programme se nomme le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI).

Celui-ci versera donc à la Municipalité de Saint-Pamphile une somme allant jusqu’à 150 000 $ pour développer un projet communautaire.

À la fin du mois d’octobre, la Municipalité conviera toute sa population à un grand rendez-vous afin de partager les résultats de ces consultations et de mettre sur pied un comité de développement qui travaillera en collaboration avec le conseil municipal pour la réalisation du plan de développement.

Source : Ville de Saint-Pamphile