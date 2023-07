Une contribution majeure de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière au CPE La Farandole

En présence de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, les services de garde La Farandole ont procédé à l’inauguration de leur nouvel espace de jeux spécialement aménagé pour les poupons dans leurs installations situées sur la 3e rue Fraser à La Pocatière, qui s’inscrit dans la continuité des projets de réfection des cours extérieures représentant des investissements de plus de 70 000 $.

Afin de répondre à la demande en forte croissance des places en garderie pour les moins de 18 mois à La Pocatière, le CPE La Farandole a procédé, en 2021, à un réaménagement de sa pouponnière lui permettant d’accueillir dix enfants supplémentaires.

Le besoin d’aménager un coin mieux adapté pour les sorties extérieures des 0-18 mois s’est rapidement fait sentir.

« Étant donné leur jeune âge, les poupons ont besoin d’un espace propre et sécuritaire exclusif à leur groupe d’âge. Ces améliorations qui se traduisent par la pose de gazon synthétique et d’une nouvelle clôture dans la cour arrière de l’insectarium permettront de mieux répondre aux besoins des enfants, dans une ambiance sereine et adaptée à nos tout-petits », a précisé Patricia Landry, directrice générale des services de garde La Farandole.

Grâce à l’implication et à la contribution de plusieurs partenaires comme la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, le CPE La Farandole a été en mesure d’offrir cet espace de jeux.

« Ayant une portée significative pour les membres de la communauté, la Caisse n’a pas hésité à contribuer à ce beau projet porteur d’avenir », a déclaré Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. Mme Naud tenait également à féliciter le CPE La Farandole pour la réalisation de ce projet : « Bravo au CPE La Farandole et à son équipe d’éducatrices passionnées et motivées qui travaillent quotidiennement à assurer la santé, le bien-être et la sécurité de nos enfants. Vous êtes une référence en matière de la petite enfance dans la région ».

Les Services de garde La Farandole remercient la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière pour son implication majeure, ainsi que les parents, les amis, les résidents de La Pocatière et les municipalités environnantes qui ont participé activement aux activités de financement organisées dans le cadre de la campagne de financement.

« Merci, merci, et sincèrement, encore merci à tous ceux qui ont contribué et permis la concrétisation de ce projet », a conclu Mme Landry.

Source : Services de garde La Farandole