Une dame âgée évacuée des Sentiers d’Ixworth

Une dame âgée ayant subi un malaise a nécessité l’intervention de l’équipe de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, le 6 juillet dernier.

« La température indiquait 30 °C cette journée-là, mais le ressenti était de 39 degrés », a expliqué Stéphane Dubé, directeur. L’incident survenu vers 13 h 30 s’est conclu par l’évacuation complète de la dame, et sa prise en charge par les ambulanciers une heure plus tard.

Accompagnée de deux autres personnes, la dame se trouvait près des chutes de la rivière Sainte-Anne, un des endroits les plus connus des Sentiers d’Ixworth.

Cet endroit isolé est situé à environ 2,2 km de l’accueil des sentiers, face au Chalet d’Ixworth. Jadis, un chemin direct permettait de se rendre plus rapidement à cet endroit, mais depuis, le pont forestier qui enjambe La Grande Rivière est interdit d’accès.

Selon Stéphane Dubé, cette variable n’aurait pas eu d’impact sur la rapidité d’intervention.

« On peut faire un bon bout en VTT à partir de l’accueil, et au besoin, on a à notre disposition du matériel divers qui nous permet d’intervenir rapidement, sans avoir à transporter une victime à bras d’homme », a-t-il précisé.