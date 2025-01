Une deuxième fin de semaine parfaite pour L’Everest

L’équipe sudcôtoise continue sur sa lancée avec deux victoires convaincantes, signant des gains de 4-0 et 6-2 en deux jours lors du dernier week-end d’activité de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

La fin de semaine de l’Everest a démarré en force le vendredi soir 24 janvier avec une victoire éclatante de 4-0 contre les Cobras de Terrebonne. Le gardien Alexandre Lauzier a été impérial devant son filet, réalisant un blanchissage de 30 arrêts.

Côté offensif, Xavier Fournier a brillé de tous ses feux. Le Lévisien a été impliqué dans chacun des buts de son équipe, inscrivant deux filets et récoltant deux passes. En première période, il a préparé le 16e but de la saison de Dan Chrétien, qui a franchi un cap important en atteignant les 150 points en carrière dans la Ligue.

Fournier a poursuivi son festival offensif en deuxième période. Dès le retour sur la glace, il a offert une passe décisive à Noah Woodard pour porter la marque à 3-0. Quelques minutes plus tard, en avantage numérique, Fournier a inscrit son deuxième but de la soirée, scellant le score et confirmant la domination de l’Everest.

Une victoire intense dimanche contre le Titan

Dimanche après-midi, l’Everest se déplaçait à Princeville pour affronter le Titan dans un match où l’intensité était au rendez-vous. Les deux équipes ont cumulé un impressionnant total de 88 minutes de pénalités, mais c’est l’Everest qui a eu le dernier mot, l’emportant 6-2.

La formation de Simon Labrecque a rapidement pris les devants 2-0 grâce à des buts de Tommy Bouchard et Joey Pelletier. Bien que le Titan ait réduit l’écart à 3-2, l’Everest a répondu avec autorité. Noah Woodard, Tommy Bouchard (avec un doublé) et Serein Ntibashoboye ont enfoncé le clou, creusant l’écart et scellant une deuxième victoire en autant de matchs. Devant le filet, Émile Pagé a livré une performance solide, bloquant 25 des 27 tirs dirigés vers lui.

En route vers Gatineau

Grâce à ces victoires consécutives, l’Everest grimpe provisoirement au septième rang du classement général. La formation sudcôtoise se prépare maintenant à un long déplacement pour affronter des adversaires à Gatineau et dans l’ouest de l’île de Montréal lors de la prochaine fin de semaine.

Source : Luc Carbonneau