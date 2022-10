Une dixième saison dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Soulignons que chaque équipe disputera un calendrier de 20 parties, et que la saison régulière 2022-2023 se terminera le samedi 11 février prochain par un affrontement entre Saint-Prosper et Saint-Damien.

« Notre ligue est en excellente santé. Il existe une très bonne entente entre chaque formation et leurs dirigeants respectifs, sans oublier qu’une solide équipe de gestion est en place. Nous avons établi au fil des ans un solide système basé sur la présence de joueurs locaux, auquel les joueurs peuvent s’identifier. C’est un système qui fait le succès de notre circuit et de nos équipes depuis le début, et tout sera fait pour que celui-ci demeure en place au cours des prochaines années », insiste-t-il en terminant.