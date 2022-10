Un deuxième rassemblement plein air pour les adolescentes de Chaudière-Appalaches

Plus de 200 adolescentes prendront part à une journée en plein air le 11 octobre prochain dans le cadre du deuxième événement régional Fillactive en Chaudière-Appalaches, au Camp Trois-Saumons de Saint-Aubert. Le rassemblement, coordonné par la Table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie de la Chaudière-Appalaches (TSHV-CA), vise à favoriser la pratique d’activités physiques et de plein air.

Grâce au soutien de l’Unité régionale de loisir de la Chaudière-Appalaches, du ministère de l’Éducation du Québec et de la Fondation Québec Philanthrope, les élèves de 12 à 17 ans pourront s’initier gratuitement à différentes disciplines dont le canot, l’hébertisme, l’escalade, la survie et la randonnée.

Selon l’enquête québécoise sur l’activité physique et le sport (2018-2019) du gouvernement du Québec, à peine 15 % des filles de 12 à 17 ans de la province pratiqueraient des loisirs actifs. « Avec ce rassemblement, nous souhaitons démontrer aux jeunes filles de la région qu’il est possible de pratiquer des activités physiques dans un contexte non compétitif et dans le but de dépasser ses propres limites », souligne la coordonnatrice de la TSHV-CA, Geneviève Rainville.