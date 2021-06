Migration : Événement artistique interdisciplinaire

Très actifs dans le milieu culturel québécois et à l’étranger, Claudia Bernal, Moridja Kitenge Banza et Christopher Varady-Szabo investiront des espaces extérieurs de La Pocatière par des œuvres installatives, sculpturales et performatives.

Claudia Bernal (Montréal, originaire de Colombie), présentera une installation performative le samedi 10 juillet 2021 à 13 h sur la piste d’athlétisme du terrain de balle au mur derrière le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Moridja Kitenge Banza (Montréal, originaire du Congo) inaugurera la même journée, à 15 h, une installation sur le terrain de l’évêché de Sainte-Anne-de-La-Pocatière. Plus tard dans l’été, le samedi 21 août 2021 à 13 h, Claudia Bernal présentera une installation et une performance artistique sur la structure de balle au mur du Collège. À 15 h, Christopher Varady-Szabo (Gaspé, originaire d’Australie) effectuera le déplacement de sa sculpture transportable le long de la piste cyclable en bordure du fleuve près de la Maison du Kamouraska à La Pocatière.

Le public est invité à venir découvrir ces propositions artistiques marquantes lors de ces deux journées. Les artistes seront sur place pour présenter leur démarche et la réflexion derrière chacune des œuvres spécialement conçues en fonction de l’interprétation du thème, des différents lieux d’accueil et des rencontres. En cas de pluie, les activités sont reportées au lendemain à compter de 10 h.

Depuis 2014, Vrille art actuel s’intéresse à la mobilité en offrant des expositions et des résidences d’artistes, souvent présentées hors les murs, dans l’espace public, qui vont à la rencontre des populations bas-laurentiennes. Ce rapport nomade au territoire, particulier au centre d’artistes, a conduit à vouloir maintenant aborder le phénomène migratoire à travers les notions de déplacement et de transition. En ces années de grands bouleversements politiques, économiques, écologiques et idéologiques, cette thématique prend tout son sens. À travers les préoccupations et l’identité propre des artistes invités, le sens profond de la migration sera évoqué dans des œuvres qui réfèrent aux enjeux de l’eau et de l’environnement, et qui apportent une réflexion sur ce qui demeure à l’intérieur de soi ou ce que l’on abandonne lors des déplacements migratoires.