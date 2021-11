Une entrepreneure verse un pourcentage de ses contrats à L’ABC des Hauts Plateaux

Touchée par la mission de l’ABC des Hauts Plateaux, la coach en gestion et leadership Mireille Dubé a décidé de s’impliquer activement dans le financement de la Bibliomobile de L’ABC des Hauts Plateaux.

Mireille Dubé, dont le père est natif de L’Islet et qui a grandi au lac Trois-Saumons, a toujours été sensible au rôle des organismes communautaires. Elle a d’ailleurs déjà travaillé comme gestionnaire en santé et est familière à leur réalité.

Elle œuvre maintenant dans le développement des entreprises et a comme principe de toujours redonner à sa communauté. La mère de famille a eu le coup de cœur pour le côté innovateur et la mission de l’ABC des Hauts Plateaux et a décidé de s’impliquer concrètement.

« J’ai vraiment la volonté de m’impliquer beaucoup au niveau de la région. C’est un incontournable. J’ai décidé que ce que j’allais chercher comme revenus dans la région, bien je le redonnais aussi à la région, soit par mes achats personnels ou par des contributions de ce genre-là », a dit Mireille Dubé.

Elle a choisi de verser un pourcentage des contrats développés sur le territoire de L’Islet-Sud et de Montmagny-Sud, et ce, sur une période de six mois. Elle a donc offert à l’organisme un cadeau en livres et jeux éducatifs, ainsi qu’un montant d’argent pour une valeur totale de 500 $.

L’organisme s’est dit ravi de ce type de don, une première. On s’est dit touché que Mme Dubé ait fait le choix des livres et des jeux avec soin. Cette dernière avait déjà ciblé certains d’entre eux après les avoir lus avec ses enfants, par exemple.

« On trouvait ça super généreux. C’est la première fois que ça nous arrivait, d’avoir ce type de don là. De voir qu’on a un impact et qu’on va toucher des gens en dehors de notre cercle habituel, ça vient nous “booster”. On trouvait important de lui dire, on la remercie », a dit Mélanie Desrosiers, de L’ABC des Hauts Plateaux.