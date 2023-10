Une équipe de hockey adulte de France en visite dans le KRTB

Bien que le hockey ne soit pas le sport national des Français, il y existe néanmoins un bassin de joueurs appréciable, même que la France possède ses propres équipes nationales masculines et féminines. Du côté amateur, l’équipe La Clusaz, originaire de la commune française portant le même nom et située dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, sera prochainement de passage au Québec, plus précisément dans la région du KRTB afin de rivaliser amicalement avec des joueurs locaux de calibre amateur s’apparentant au sénior.

En effet, dans le cadre d’un quatrième voyage-échange qui aura lieu du 15 au 26 octobre prochains, treize joueurs et un gardien de but de l’équipe française viendront visiter la belle province alors que la délégation québécoise y est allée en juillet dernier.

En plus des nombreuses parties de hockey à l’horaire, les joueurs de France auront la possibilité de visiter le Grand labyrinthe du Kamouraska, de jouer au soccer, au ballon-balai, au curling, etc., tout en assistant à des parties de hockey du Circuit sénior KRTB, de la Ligue nord-américaine (3L) et de la Ligue junior majeure du Québec (Océanic de Rimouski).

L’horaire des matchs prévus

L’équipe de La Clusaz jouera ainsi le lundi 16 octobre à Rivière-du-Loup à 19 h 30 et le lendemain à 21 h 30, le mercredi 18 octobre à 16 h à La Pocatière, le jeudi 19 octobre à 19 h 30 Témiscouata-sur-le-Lac, le vendredi 20 octobre à 12 h 30 à Rivière-du-Loup, le samedi 21 octobre au Tournoi amical de Saint-Cyprien dès 9 h, le lundi 23 octobre à Témiscouata-sur-le-Lac à 20 h, le mardi 24 octobre à Saint-Cyprien à 18 h 30, et une autre fois à Témiscouata-sur-le-Lac à 19 h 30 le jeudi 26 octobre.

« N’hésitez surtout pas à venir les voir patiner, c’est 14 gars fort sympathiques qui adorent le hockey et le social. Bienvenue chez nous cousins! », a déclaré avec enthousiasme l’un des principaux organisateurs de l’activité, Stéfan Paradis, qui au passage a tenu à remercier les nombreux commanditaires de la région du KRTB pour la concrétisation de cet événement sportif où amitié et passion seront au rendez-vous.