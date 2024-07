Une famille résiliente

Le périple au Texas de la famille, bien que mouvementé, a montré la résilience de ses membres.

« C’était impressionnant de rouler sur des routes inondées, et de voir les dégâts causés par l’ouragan, raconte Frédéric. Nous avons vu des toits de stations-service arrachés, et des branches d’arbres coupées. » Malgré les difficultés, tous ont gardé le moral. « Les gens ici ont été très gentils et compréhensifs, souligne Geneviève. Nous avons reçu beaucoup d’aide, et il n’y avait pas d’animosité, même dans des moments de stress. »

Geneviève et Frédéric sont reconnaissants d’avoir pu vivre cette expérience en famille. « Nous avons l’habitude de voyager ensemble chaque été, et cette aventure nous a encore plus rapprochés, dit Geneviève. Même avec de grands enfants, c’est important de continuer ces traditions. »

Ce voyage a été une leçon de résilience et d’adaptation. « C’était notre premier ouragan en plein cœur de l’action. Nous avions déjà vécu des restes d’ouragan au Nouveau-Brunswick en 2014, mais rien de comparable à ce que nous avons vécu au Texas. »

Malgré les défis, ils restent optimistes et ne sont pas découragés de voyager. « L’année prochaine, nous irons en Californie, mais cette fois en couple, révèle Geneviève avec un sourire. Nos enfants ont également attrapé le virus du voyage, et planifient leurs propres aventures. »

Les aléas de l’ouragan les ont forcés à prolonger leur voyage de six jours. Ironie du sort, quelques minutes à peine après cette entrevue, le couple a reçu une notification de la compagnie aérienne leur disant que leur vol de retour du 11 juillet était annulé, et reporté deux jours plus tard. « On va vivre ce qu’on doit vivre », conclut Geneviève, qui racontera certainement son expérience à ses étudiants du Cégep de La Pocatière cet automne.

Cette aventure au Texas restera gravée dans leurs mémoires comme une preuve de leur capacité à surmonter les obstacles ensemble. « Nous avons beaucoup appris, et nous nous en souviendrons avec le sourire, conclut Frédéric. Rien ne peut nous empêcher de découvrir le monde. »

Le périple au Texas aura finalement duré une semaine de plus que prévu. Photo : Geneviève Caron