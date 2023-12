Une fête des semences porteuse d’espoir

La thématique de la troisième édition de la Fête des semences de La Pocatière, Semons l’avenir!, se veut un appel à l’engagement envers les générations futures. Présenté par le Collectif de valorisation de l’agriculture urbaine VertDire, cet événement se tiendra le samedi 27 janvier 2024, de 9 h à 16 h, à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ).

La thématique choisie par le comité organisateur fait écho à l’espoir que représentent la production alimentaire à petite échelle, à la transmission de connaissances en autonomie alimentaire et la valorisation du métier de semencier, conditions essentielles pour bâtir un avenir meilleur. La programmation des conférences, toujours très populaire, s’inspire de cette thématique et sera dévoilée au retour des Fêtes.

Les enfants seront aussi à l’honneur cette année. En effet, le service de halte-garderie sera bonifié afin d’offrir aux plus jeunes des ateliers et du divertissement en lien avec la nature, les semences et les notions de jardinage. Ainsi, les visiteurs accompagnés de leurs enfants pourront profiter pleinement des exposants, des semenciers et des conférences. De plus, les plus petits auront de quoi s’amuser lors de cette fête. Le coin repas permettra de partager un bon repas de façon conviviale, et ce, à faible coût.

La Fête des semences est l’occasion d’aller à la rencontre des producteurs de semences, ces semenciers si importants pour la conservation du patrimoine génétique des légumes d’ci. Le visiteurs pourront faire leurs achats de semences en prévision de la saison de jardinage et découvrir une foule d’autres produits en lien avec l’horticulture.

Le comité organisateur est composé de membres du Collectif VertDire, dont le Jardin floral de La Pocatière, le créneau d’excellente Tourbe et substrats, le Comité environnemental le Poids vert de l’ITAQ, le Cégep de La Pocatière, La flore vagabonde, Générations autonomes, Biopterre, la Ville de La Pocatière et des citoyens. Ensemble, ils travaillent à semer un avenir meilleur pour les générations futures.

Source : VertDire