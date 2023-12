Les douze travaux de Guillaume Leclerc

Le temps des Fêtes et des grands rassemblements en famille est à nos portes. Pour accompagner les préparatifs et soutenir ceux qui « se fendent en quatre » pour bien recevoir à Noël et au jour de l’An, l’auteur-compositeur-interprète originaire de La Pocatière, Guillaume Leclerc, propose de reprendre en chœur sa nouvelle chanson Les douze travaux.

Avec cette composition originale du temps des Fêtes qui s’inscrit aussi dans la tradition du patrimoine musical québécois et canadien-français, celui qui compose des succès de Noël qui tournent allègrement chaque année sur les stations de radio rend hommage cette année aux hôtes des réveillons en famille.

Comme pour prolonger cette thématique familiale jusque dans les conditions d’enregistrement, une des enfants de l’artiste participe aux chœurs. Les douze travaux résument ainsi, avec un rythme entraînant et une bonne humeur contagieuse, le défi que représentent les préparatifs du 24 et du 31 décembre.

L’artiste, qui a grandi avec les airs de folklore de violon et d’accordéon de son grand-père, signe ici un premier titre « trad’ ». Les douze travaux est aussi le premier extrait de l’album Le temps des fêtes volume 2 qui devrait sortir l’an prochain.

Source : Dola Communications