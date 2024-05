Une fiche parfaite pour la judoka Jeanne Laterreur

La judoka de Saint-Pacôme de l’équipe Élite-Avantis a mis fin à sa saison de compétition après s’être retrouvée sur le podium à chacune de ses performances. Ainsi, après six compétitions, elle accumule quatre médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Sa dernière médaille d’or a été remportée le 21 avril dernier à Beauport, dans le cadre d’une compétition interzone regroupant les régions de Lanaudière, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale.

L’équipe Élite-Avantis du club Judo La Pocatière était composée de 12 judokas. Dans la catégorie U10, la compétition visait à donner de l’expérience à ces jeunes, il n’y avait donc pas de pointage. Tous recevaient une médaille. L’équipe était représentée par Joseph Dionne, Hubert Lemieux, Enzo Fortin et Adam Mousti, tous de La Pocatière, et par Louis Bouchard de Sainte-Louise.

Dans la catégorie U12, le pointage comptait, et Jean-Benoît Anctil de Sainte-Louise a raflé l’or, tandis que Charles Tessier-Lizotte de Saint-Pascal gagnait l’argent.

Enfin, chez les U14, Jeanne Laterreur a raflé la médaille d’or, et Clovis Dionne de La Pocatière celle d’argent. Cette catégorie, pour l’équipe Élite-Avantis, était complétée par Alexandre Gagnon de Sainte-Louise, Lyanne Ouellet de Saint-Pascal, et Malik Chaouachi de La Pocatière, qui n’ont pas atteint le podium, alors qu’ils en étaient à leur première expérience à ce niveau interzone.

Coupe Avantis

Le 27 avril dernier se tenait à l’École polyvalente La Pocatière l’édition de la Coupe Avantis 2024 qui a attiré plus d’une quarantaine de jeunes des clubs de Lévis, Rivière-du-Loup et La Pocatière. L’équipe Élite-Avantis du club de La pocatière était représentée par 28 jeunes sur un total de 42 participants.

Au terme de la rencontre, dix judokas de La pocatière ont remporté une Coupe Avantis. Chez les U14, on retrouvait Théo Bonenfant, Émile Bochud, Logan Provençal, Lyanna Ouellet et Alexandre Gagnon; chez les U8, Antoine Dionne, Ryan Beaulieu et Joseph Dionne, et chez les U10, Ayami Jutras et Louis Bouchard.

Les coupes et les médailles ont été remises aux jeunes par Mme Céline Boisvert vice-présidente des communications et marketing de la Coopérative Avantis. Mme Boisvert a profité de l’occasion pour confirmer le renouvellement de partenariat pour trois autres années avec le club Judo La Pocatière. Au terme de ce prolongement, ce partenariat aura atteint 20 ans. Mme Boisvert a souligné l’importance pour le groupe Avantis de soutenir le développement de notre jeunesse à travers le sport.

Le club Judo La Pocatière complétera sa saison le 18 mai prochain avec la tenue du Gala Excellence-Desjardins le 18 mai, qui couronnera les judokas de l’année. D’autre part le club annonce que Judo-Québec, lors de son gala Excellence en juin, procédera à l’intronisation au Temple de la renommée du judo de Marylise Lévesque, olympienne et originaire de Saint-Pacôme.

Source : Club Judo La Pocatière