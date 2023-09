Une fin de semaine entière consacrée au swing au Kamouraska

Il est trop tôt pour parler de festival, car la récurrence n’est pas encore assurée. Les ambitions des organisateurs de Swing ta région s’approchent toutefois de celles des plus grands festivals de la région : une thématique recherchée, une programmation intergénérationnelle, et des participants de partout au Québec.

La première édition de ce nouvel événement de l’automne est prévue du 29 septembre au 1er octobre 2023. Véronique Prince, nouvelle ambassadrice du swing au Kamouraska, est à la tête du comité organisateur, composé de cinq personnes, qui a déniché trois sites kamouraskois différents pour la tenue des activités à la programmation.

« Faire ça à trois endroits différents, c’est plus de logistique, mais on trouve aussi que c’est une belle façon de faire découvrir la région aux gens qui ne sont pas d’ici », a déclaré la principale intéressée.

La Chapelle de la Grève de Saint-Denis-De La Bouteillerie, la Salle communautaire de Kamouraska et le Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska sont les lieux retenus pour l’ensemble des activités. Parmi elles, notons des ateliers de danse pour initiés, des cours d’introduction au style ouverts à tous, et un spectacle de l’orchestre Saint-Swing-de-Kamouraska.

Les services d’Alice Bourgasser et de Michel Campeau, champions canadiens des International Lindy Hop Championships de 2023, ont aussi été retenus pour offrir plusieurs ateliers de démonstration, en plus d’une conférence sur l’histoire et l’évolution de la danse swing.

Engouement

Associée à la musique jazz des années 1920 à 1950, le swing fait partie de ce que les gens appellent les « danses sociales ».

Au Kamouraska, une petite communauté de danseurs de swing aurait déjà émergé dans le passé, de l’avis de Véronique Prince, mais ce n’est que l’an dernier qu’elle a réellement repris forme, lorsque cette dernière s’est décidée à la réactiver.

Un premier cours qui a rassemblé une trentaine d’inscriptions l’a convaincue d’ouvrir un second groupe à l’hiver, qui a rejoint tout autant de danseurs.

L’engouement ne semble pas s’essouffler depuis, ce qui motive la tenue de Swing ta région. « On souhaite d’abord accueillir les danseurs de la région, montrer à quoi peut ressembler une fin de semaine intensive de danse.

Mais notre programmation s’adresse autant aux enfants qu’aux gens de 70 ans », poursuit Véronique Prince, qui vante l’aspect démocratique du swing.

Des danseurs d’ailleurs au Québec sont aussi attendus. Quant aux néophytes, nul besoin d’avoir déjà dansé le swing ni d’avoir un intérêt à l’apprendre pour prendre part ne serait-ce qu’à la soirée à Saint-Germain-de-Kamouraska.

« Le seul plaisir de regarder une armée de danseurs accompagnés d’un orchestre jazz reprenant des airs de cette époque glorieuse est en soi un spectacle qui vaut le détour », suggère Véronique Prince.

Lors d’une soirée similaire tenue dans la dernière année au même endroit, 160 personnes s’étaient rassemblées. Les organisateurs ont bon espoir que la participation sera tout aussi bonne, notamment pour la soirée du 30 septembre. Plus de détails et la programmation complète sont disponibles à swingtaregion.com.