Une fin de semaine positive pour L’Everest

La formation de la Côte-du-Sud disputait ses deux matchs à domicile la fin de semaine débutant le 25 octobre dernier.

Tout a commencé avec la visite du Phoenix de Montréal vendredi soir. Les ouailles de Simon Labrecque ont pris les commandes 2-0 au cours de la rencontre. Victor Poulin et Tommy Bouchard ont fait bouger les cordages en deuxième moitié de premier vingt.

Au retour du premier entracte, Charles Mcmahon et Alexis Desjardins ont créé l’égalité en l’espace de sept minutes. Toutefois, la Côte-du-Sud a refusé de plier l’échine cette fois-ci. Lors des six dernières minutes de jeu en période médiane, le capitaine Dan Chrétien va inscrire le but de la victoire alors que sur les unités spéciales Tommy Bouchard va inscrire son doublé et Thomas Bégin toucan les cordages sur une échappée.

L’équipe sudcôtoise va continuer sa prestation de 60 minutes en gardant le contrôle de la rencontre et terminer le duel avec un gain de 6-2. Xavier Fournier a ajouté un petit bijou en fin de joute après une savante passe de Nicolas Lamontagne.

« C’est une de nos meilleures performances, cette saison sur laquelle nous avons vraiment joué 60 minutes dans les deux sens de la patinoire, vendredi soir », a expliqué l’entraîneur-chef, Simon Labrecque.

Duel face à la meilleure formation du circuit

Dimanche, l’Everest affrontait l’une des meilleures formations du circuit, soit les Braves de Valleyfield. Les deux formations se sont maintenues nez à nez une bonne partie de la première période. Avec 30 secondes à écouler au premier tiers, les Braves ont pris les devants 2-1 en désavantage numérique.

« On avait parlé de faire attention à la rondelle avant le match. Ils sont partis en échappé sur un jeu ou nous n’avons pas pris soin du disque. J’avais l’impression en début de 2e qu’on sentait que c’était comme une montagne alors qu’on tirait de l’arrière 2-1, a expliqué Simon Labrecque. On a attendu à 4-1 avant de revenir avec le trio de Chrétien et Fournier. Revenir de 4-1 contre une telle équipe, ce n’est pas évident, mais on a réussi presque à le faire. »

Après avoir vu Dan Chrétien enfilé l’aiguille une première fois dans le match et les visiteurs avec une avance de trois buts, Xavier Fournier, Thomas Bégin et Nicolas Lamontagne ont conjugué leurs efforts pour réduire l’écart à un seul filet, à 4-5 avec huit minutes à faire.

Lors des dernières minutes de jeu, l’Everest a demandé ses deux temps d’arrêt en tentant de peaufiner sa stratégie pour créer l’égalité 5-5. Les Braves ont plutôt scellé l’issu du match avec 15 secondes à faire pour l’emporter 6-4.

Expérience enrichissante pour Serein Ntibashoboye

Jeudi dernier, une formation composée de hockeyeurs de la LHJAAAQ s’est déplacée dans le Massachusetts pour y affronter les Owls de Westfield State. L’équipe du circuit Figsby s’est inclinée par la marque de 10-2, mais tirait de l’arrière 3-2 après 20 minutes de jeu. Serein Ntibashoboye a récolté un point dans la rencontre.

« C’est plaisant que la ligue ait organisé cet évènement-là. Ça va peut-être intéresser des joueurs à venir jouer dans notre calibre. Pour Serein, il prend les bouchées doubles depuis son arrivée avec nous et il s’améliore de plus en plus avec une conscience défensive, a résumé Simon Labrecque. Il est beaucoup plus complet que lorsqu’il est arrivé. »

Source : Luc Carbonneau