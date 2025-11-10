Une foule record à La Pocatière pour la 19e édition de l’Halloween !

L’Halloween à La Pocatière… détraque la Fête foraine ! a une fois de plus confirmé la popularité grandissante de cet événement automnal. Sous un ciel clair et une température idéale, des milliers de personnes ont envahi la 4e Avenue Painchaud pour prendre part à cette 19e célébration haute en couleur, devenue une véritable tradition régionale.

Les festivités se sont amorcées le mercredi 22 octobre avec une activité tout en douceur : la visite des résidences pour aînés, accompagnée du tourneur de manivelle et de son orgue de Barbarie. Entre chansons et danses, les résidents ont découvert cet instrument d’époque dans une ambiance conviviale. La journée s’est conclue par le spectacle de magie de Loïc Breuzin, présenté à guichets fermés à La Mosaïque.

Le lendemain, la troupe Cent mille lieux a plongé les visiteurs dans un univers aussi étrange que captivant avec son parcours immersif Les forains du chaos. Ce spectacle déjanté, présenté sur la montagne du Collège, a fait frissonner et rire à parts égales petits et grands.

Le vendredi, c’était place à la tradition avec le populaire Hallow Party, qui a rassemblé plus de 275 participants grâce à l’équipe dynamique de Créanimation. Une soirée festive où la musique, les jeux et les déguisements ont ravi les familles.

Le samedi, la fête a pris des allures de grande foire. Dès le matin, la Place de la famille Alstom s’est animée avec la maison hantée du Centre La Pocatière, l’activité Livre en fête !, les jeux gonflables, les maquillages, les sculptures de ballons et les caricatures. En soirée, la 4e Avenue Painchaud s’est transformée en véritable carnaval : amuseurs publics, mascottes, photomaton, musique d’ambiance, et l’impressionnant Espace fête foraine Desjardins, où petits et grands ont testé leur adresse aux jeux de kermesse.

Moment fort de la journée, la grande parade a une fois de plus émerveillé les spectateurs. Plus de 25 chars allégoriques ont rivalisé de créativité sur le thème forain, offrant un défilé éblouissant. Le clou du spectacle : le char du porte-parole Marto Napoli, qui a électrisé la foule avec son animation énergique. La soirée s’est conclue en beauté par un spectacle pyrotechnique mémorable, avant que les plus festifs ne prolongent la nuit au Centre Bombardier lors du concert de David Pineau organisé par le Club Hiboux.

La Ville de La Pocatière a tenu à souligner la contribution de ses partenaires, commanditaires et bénévoles, dont Sébastien Demers, partenaire présentateur de l’événement. Un remerciement spécial a également été adressé à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Action Progex, et à Gilles D’Anjou pour leur précieuse collaboration.

Les organisateurs rappellent par ailleurs que les citoyens peuvent encore voter pour les concours du plus beau char, du plus beau commerce et du plus beau costume, en consultant la page Facebook officielle de L’Halloween à La Pocatière.

Cette 19e édition aura battu tous les records d’achalandage, selon les organisateurs : « Nous n’avions jamais vu une telle foule ! Il suffisait de marcher sur la rue pour sentir l’énergie et la joie des gens à l’arrivée des chars, et au moment des feux d’artifice », ont-ils souligné, émus du succès populaire de l’événement.

Les citoyens sont d’ores et déjà invités à réserver la date de l’an prochain, alors que La Pocatière célébrera en grand la 20e édition de sa célèbre fête d’Halloween.