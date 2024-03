Une fresque à Saint-Jean-Port-Joli pour les droits des femmes

L’artiste visuelle Tania Hillion a souhaité faire de la Journée internationale des droits des femmes le point de départ d’un projet collaboratif visant à sensibiliser le public sur l’amélioration de la place des femmes dans la société.

La population est invitée à partager avec elle ce que représentent les droits de la femme en 2024 : les plus grandes victoires et les acquis, mais aussi les revendications de ce qui reste à faire pour améliorer la place des femmes dans la société.

Les réponses collectées viendront nourrir la réflexion d’un travail collectif avec les membres du Centre-Femmes La Jardilec de Saint-Jean-Port-Joli pour réaliser à l’été 2024 une grande murale mettant à l’honneur la cause des femmes.

Quelle que soit la forme (un mot, une liste à puce, un paragraphe, une page, ou plus), toute participation est bienvenue. La murale qui sera directement inspirée des messages reçus permettra de témoigner de la volonté d’une société plus juste et plus égalitaire et de sensibiliser le public en tout temps sur la cause des femmes.

Vous avez jusqu’au 31 mars pour répondre à la question : « Quelle est votre vision des droits des femmes dans la société de 2024? » Répondez au formulaire sur la page www.taniahillion.com/femmes ou écrivez directement à l’adresse : femmes@taniahillion.com.

Source : Tania Hillion, artiste visuelle