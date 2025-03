Une friperie au cœur de l’école

L’école secondaire de La Rencontre innove avec un projet à la fois écologique et communautaire : la Friperie des Jaguars. Lancée officiellement le 3 février par le gouvernement étudiant, cette initiative permet non seulement aux élèves de se procurer des vêtements à petit prix, mais aussi de financer un projet environnemental.

« L’idée a d’abord germé l’an dernier dans les classes d’anglais de cinquième secondaire, alors que les élèves voulaient amasser des fonds pour le Relais pour la vie », explique Joanna Bérubé, enseignante impliquée dans le projet. Aujourd’hui, c’est le gouvernement étudiant qui prend le relais, en y intégrant ses propres valeurs : le soutien à la communauté, l’entraide et la protection de l’environnement.

Les fonds amassés serviront cette année à doter la cafétéria de verres réutilisables, une initiative qui cadre parfaitement avec l’engagement des élèves envers le développement durable. Autre nouveauté : la friperie ouvre désormais ses portes à toute la communauté une fois par mois, offrant aux citoyens la possibilité de magasiner tout en soutenant une bonne cause.

Les vêtements et accessoires vendus proviennent exclusivement de dons. Les personnes souhaitant contribuer peuvent apporter leurs articles usagés en bon état, qui seront ensuite mis en rayon. « C’est une belle façon de donner une seconde vie à nos vêtements et d’encourager une consommation plus responsable », souligne Mathieu Pelletier, directeur de l’école.

Les détails sur les dates d’ouverture sont disponibles sur la page Facebook de l’école secondaire de La Rencontre.