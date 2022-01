Une idée de défis pour contrer la morosité hivernale

Pour une deuxième année, l’équipe du Défi Everest propose Les Camps de L’Everest, une invitation à courir, marcher ou faire de la raquette en cumulant des dénivelés.

L’an dernier, le défi en question était proposé sur une période de huit mois. Cette fois, il est condensé sur deux mois, du 1er février au 31 mars et propose différents objectifs selon ses capacités.

L’objectif est d’accumuler le plus de dénivelés possible pour se rendre aux objectifs proposés et peut-être au Sommet.

« Plus c’est froid, plus c’est bon », lance en riant le président du Défi Everest Yvan L’Heureux, alors que le mercure frôle les -20 °C. « Que ce soit en raquette, à la marche, en courant ou même sur son tapis roulant, les gens sont invités à s’inscrire pour réaliser ce nouveau défi. L’objectif est de passer à travers chacun des Camps pour se rendre au Sommet dans le plaisir et une atmosphère non compétitive », ajoute-t-il.

Au-delà de l’activité, il souhaite aussi contrer la morosité hivernale, par le partage et le plaisir d’une activité physique. Des ambassadeurs ont été nommés pour mousser le défi, dans différentes régions du Québec, que ce soit des athlètes ou monsieur madame tout le monde qui adopte une bonne hygiène de vie.

En visitant le site web du défi, il est possible de « mesurer » ses montées, que ce soit fait dans la côte de La Pocatière ou sur son tapis roulant. Différentes étapes peuvent être atteintes, la première étant 8848 mètres de dénivelé, un objectif accessible pour quelqu’un qui débute. Chaque étape mène à un dénivelé plus important.

Ce défi se déroule en solo, mais dans un esprit de communauté notamment via les médias sociaux, où des défis et des activités y sont organisés. « Le but est de relier les humains par l’activité physique », résume Yvan L’Heureux.

Les inscriptions sont débutées sur le site web de l’organisme. Informations à la page Facebook Défi Everest | Facebook.

10e anniversaire du Défi Everest

Le conseil d’administration du Défi Everest met tout en œuvre pour le retour en présentiel du Défi Everest en équipe, du Macadam Ultra ainsi que des autres modules en 2022, comme ce fut le cas à La Pocatière par les années passées. Depuis le commencement en 2013, ce dernier s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent mettre les saines habitudes de vie au cœur de leur quotidien et qui possèdent un esprit communautaire fort. Le Mois de l’Everest se déroulera également en septembre 2022. Il s’agit d’un défi qui se réalise en équipe de 5 à 20 participants.