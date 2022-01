Petits assouplissements confirmés par le gouvernement

Les informations avaient passablement filtré depuis quelques jours, mais reste que le gouvernement a finalement confirmé mardi après-midi son plan de réouverture des secteurs fermés depuis l’arrivée fulgurante du variant Omicron en décembre.

«Il faut retenir le mot «mollo». Il faut y aller mollo»», a répété le premier ministre François Legault, indiquant devoir y aller de «petits assouplissements» pour aider à la santé mentale des Québécois.

Dès lundi le 31 janvier, il sera possible de se voir dans les maisons à quatre personnes d’adresses différentes ou deux bulles familiales.

Les salles à manger des restaurants rouvriront à 50 % dès lundi, permettant à quatre personnes de s’y rencontrer ou deux bulles familiales également. Le passeport vaccinal est évidemment toujours exigé.

Les cafétérias de chalets de ski suivront les mêmes règles.

Dans les résidences de personnes âgées, deux personnes pourront visiter les aînés en CHSLD (une à la fois) et quatre personnes pourront visiter les aînés en résidences privées (deux à la fois).

Toujours dès lundi prochain, le sport chez les jeunes reprendra avec moins de contraintes. Les sports en parascolaire et le sport civil seront permis avec un maximum de 25 personnes. Ces règles s’appliquent juste aux jeunes de 18 ans et moins.

Autre phase dès le 7 février

Dès le 7 février, une seconde phase d’assouplissements sera mise en place.

Les salles de spectacle, cinéma et les arénas pourront accueillir des visiteurs à 50 % de leur capacité pour un maximum de 500 personnes à l’intérieur ou 1000 personnes à l’extérieur.

Les lieux de culte pourront être fréquentés dès le 7 février, à 50 % de capacité également, pour un maximum de 250 personnes.

Refonte du système

Le premier ministre a rappelé qu’il fallait améliorer le système de santé pour vivre avec le virus, qualifiant le mouvement de «refondation» devant se faire autour du personnel. Les incitatifs financiers à se faire former dans le domaine sont là pour une vision à moyen terme. D’autres moyens seront mis en place pour améliorer l’efficacité du réseau.

«Au-delà des conventions collectives, des syndicats, ce qui est important, c’est de valoriser le jugement, valoriser l’initiative et valoriser l’autonomie de chaque personne. Des décisions seront décentralisées (comme faire les horaires localement), se donner ses incitatifs pour combler les quarts de travail plus difficiles à combler, essayer d’inciter plus de personnes à travailler à temps plein», a dit François Legault.

Il a toutefois rappelé qu’il faudrait un certain temps avant d’augmenter la capacité hospitalière. «En attendant, on n’a pas le choix que d’être responsable», a-t-il conclu.

On comptait au Québec 3400 hospitalisations COVID la semaine passée, alors que ce nombre était à 3278 hier.