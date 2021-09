Une lutte à la mairie de Kamouraska

Mme Métivier s’est portée volontaire pour occuper ce poste, après de nombreuses années à s’impliquer dans différents comités et comme conseillère. Celle qui est « visiteuse » de Kamouraska depuis 2002 et propriétaire depuis 2011 se propose comme la candidate de la continuité, celle qui souhaite conserver l’équilibre entre les résidents, les commerçants, l’agriculture et le culturel à Kamouraska.