Une médaille et toute une démarche

La directrice générale de Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS) Bas-Saint-Laurent, Emma Savard, a reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III, soulignant non seulement son engagement, mais aussi celui de toute une communauté mobilisée autour du bien-être des jeunes de la région.

« J’ai souhaité reconnaître sa contribution à l’avancement de la région, un exercice souvent accompli dans l’ombre, mais dont les retombées sont bien réelles », a déclaré le sénateur indépendant Éric Forest, qui lui a remis la distinction lors d’une cérémonie tenue dans les bureaux de COSMOSS.

Forte de 25 ans d’expérience dans la gestion de concertations intersectorielles et de fonds dédiés au développement communautaire, Mme Savard œuvre au sein de COSMOSS depuis 2010. Sous sa direction, cette vaste démarche régionale a poursuivi son objectif de maximiser le développement du potentiel des jeunes, de la grossesse à l’âge adulte, dans une perspective d’égalité des chances. COSMOSS agit dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent.

Pour la présidente actuelle de la Démarche COSMOSS, Anne Duret, cette reconnaissance vient couronner des années d’engagement. « La constance et le dévouement d’Emma envers une cause qui lui tient profondément à cœur ont permis de structurer et de consolider la Démarche depuis sa création. Grâce à sa rigueur et à son sens du partenariat, COSMOSS s’est bâti une mission forte et un financement solide. On peut affirmer que la situation des jeunes de notre région se compare avantageusement à celle observée ailleurs au Québec », souligne-t-elle.

La Médaille du couronnement du roi Charles III a été créée pour souligner l’accession au trône du souverain britannique en 2023. Elle est remise à des personnes qui se sont distinguées par leur engagement envers le bien-être de la société canadienne, que ce soit ici ou à l’étranger. À travers elle, c’est aussi tout le travail de terrain des partenaires COSMOSS dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la petite enfance, de l’emploi, des municipalités, et du milieu communautaire qui se trouve mis en lumière.