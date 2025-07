Une nouvelle ère pour les services financiers dans L’Islet

Les Caisses Desjardins du Nord de L’Islet et du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres fusionneront finalement leurs forces. Réunis en assemblées générales extraordinaires le 18 juin, les membres des deux institutions ont largement voté en faveur du projet de regroupement, marquant ainsi un tournant significatif pour les services financiers coopératifs de la région.

Le projet a été approuvé à 80,58 % par les membres de la Caisse du Nord de L’Islet, et à 89,97 % par ceux de la Caisse du Sud et des Hautes-Terres. Ce résultat ouvre la voie à la création de la Caisse Desjardins du Grand L’Islet, qui sera officiellement constituée le 1er janvier 2026, sous réserve de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

La nouvelle entité comptera plus de 19 000 membres, et administrera un actif de 974 millions de dollars, ce qui en fera une des plus importantes institutions financières de la région. Pour les dirigeants, cette fusion est une réponse structurante aux enjeux de croissance et de performance à long terme.

« Ce projet favorisera le développement d’une institution encore plus forte, lui permettant de s’imposer comme un leader financier incontournable dans son milieu », peut-on lire dans un communiqué émis à la suite du vote.

Les responsables tiennent à rassurer les membres : cette transition se fera en douceur, et entraînera peu de changements dans les opérations courantes. Toutefois, certains ajustements techniques pourront être communiqués au fil des mois, au besoin.

Pour Pierre Roy, président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, ce regroupement représente bien plus qu’une fusion administrative. « Étant convaincus que ce regroupement constitue une réponse aux défis de l’avenir, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons accueilli la décision des membres », conclut-il.

En cohérence avec sa mission coopérative, la nouvelle Caisse poursuivra son engagement envers la communauté par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu, en plus de maintenir ses programmes de commandites et de dons. Elle compte également investir davantage dans la formation et le développement professionnel de son personnel, afin d’offrir des services spécialisés de qualité supérieure.