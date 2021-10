Une nouvelle exposition à voir au Musée de la mémoire vivante

Le Musée de la mémoire vivante présente, après plusieurs mois de travail, sa toute nouvelle exposition intitulée C’est en forgeant que l’on devient forgeron en salle dès le 30 octobre. Le public se familiarisera avec le caractère vivant de la forge comme métier traditionnel et le forgeron comme vecteur de transmission d’un savoir-faire ancestral.

L’exposition propose une introduction aux aspects historiques du métier tout en permettant aux visiteurs d’avoir un aperçu de l’atelier-boutique et des techniques de travail. Des témoignages de forgerons dynamisent l’exposition. Des artefacts anciens et contemporains, dont des outils de travail, des objets usuels, de la ferronnerie d’art et des documents font partie intégrante de cette exposition. Le public sortira de cette visite avec un portrait de l’actualité et de l’avenir de ce métier.

L’inauguration de cette exposition sera diffusée sur la page Facebook du Musée le 29 octobre prochain dans une atmosphère de 5 à 7 virtuel.